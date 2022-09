Secuestran por contrabando un millonario cargamento de cigarrillos en Paso Samoré

La labor de análisis del comercio exterior de Chile y la confección de perfiles de riesgo, permitió que un equipo de fiscalizadores de la Administración de Aduanas de Osorno interceptara un millonario contrabando de cigarrillos en el paso fronterizo Cardenal Samoré.

Se trata de una carga de 300 cajas de cigarrillos conteniendo cada una 50 cartones de 10 paquetes, totalizando el intento de ingreso fraudulento a Chile de 150.000 paquetes de la marca Pall Mall (unos 3 millones de cigarrillos), las cuales estaban ocultas en un camión cuya carga había sido declara como miles de bandejas de plástico que venían en tránsito desde Punta Arenas, pasando por Argentina, con destino a Santiago.

Adicionalmente, a partir de los análisis preliminares realizados con la marca en conjunto con la información recabada por Aduanas, se determinó que estos productos serían falsificados, pero con etiquetado chileno. Esto significa que el contenido del tabaco era de menor calidad y la confección e impresión de las cajetillas también mostraban diferencias de calidad respecto de las originales.

La carga fue valorada en US$ 353.575 y los derechos aduaneros e impuestos dejados de percibir fueron calculados en otros US$ a US$ 483.813.15.

“Estamos muy satisfechos con la incautación lograda por nuestros equipos de fiscalizadores, porque además de corresponder a la interceptación de un millonario contrabando, además, se trata de cigarrillos falsos. De esta forma, esto no sólo tiene implicancias económicas, sino que también para la salud de las personas, por lo que además de cumple el objetivo de evitar que estos productos de dudosa calidad lleguen a ser consumidos por las personas, protegiendo su salud”, explicó la Administradora de Aduanas de Osorno, Olga Oyarzo.

Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Osorno y el conductor del camión, chileno de 35 años, fue detenido por delito de contrabando en flagrancia, por lo cual se realizó audiencia de control de detención el día martes 13 del presente mes, procediéndose a su formalización y estableciéndose un plazo de investigación de 60 días.