UTHGRA declara estado de alerta y movilización para el 7 de octubre

Los secretarios generales de UTHGRA de las principales ciudades turísticas de todo el país, reunidos en El Calafate, declararon el estado de «alerta y movilización» para el próximo 7 de octubre con una «paralización total de las actividades». Nelson Rasini, secretario general del sindicato local, indicó que en dicho plenario «se hizo un análisis sobre el crecimiento de la actividad turística y de los trabajadores del sector, un sector que fue el más castigado en pandemia y que rápidamente se recuperó”.

Foto: El Cordillerano

De esta manera las regiones turísticas de la Argentina encuentran a las y los trabajadores hoteleros gastronómicos movilizados y activos a partir del fin de semana largo del 12 de octubre. Asimismo señaló el sindicalista que “la motivación es más que importante para el futuro de nuestras familias ya que exigimos que nuestros salarios básicos sean equiparados con los de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales puntos turísticos del país, junto a nuestra región de los lagos” y explicaron en conferencia de prensa que “esta equiparación implicaría un incremento del 14% en nuestros salarios básicos y el cumplimiento del precepto de la Constitución Nacional que sostiene que a ‘igual trabajo, igual remuneración’”.

Rasini comentó que “nuevamente los trabajadores no tienen desde este mes de septiembre el plus de productividad. Una mucama vuelve a estar en $100.000 muy por debajo de aquello que necesitan para sobrevivir, la canasta básica está en $130.000 y ni siquiera con este 14% que se da alcanza para equiparar los salarios básicos. Estamos hablando de $14.000/15.000, este importe no alteraría la bonanza que está pasando el sector empresarial”.

Por su parte el asesor del gremio, Ovidio Zúñiga dijo que “nosotros somos conscientes de aquello que le está pasando a cada familia de los trabajadores de Bariloche. El empresariado debe asumir el papel que le corresponde, vamos a realizar todas las medidas que sean necesarias a partir de lo que se resuelva en la próxima asamblea. Lamentamos mucho tener que tomar acciones que seguramente van a entorpecer mucho el ingreso y/o la permanencia de los turistas que lleguen a Bariloche”.

Aclaró al respecto que “no son los trabajadores los responsables, estamos hablando de $15.000 para cada trabajador, queremos que se rija por el principio de ‘a igual trabajo, igual remuneración’, esto para nosotros no es nuevo, lo estamos planteando hace 14 años y ahora el empresariado no puede seguir eludiendo esta responsabilidad. La empresarial no puede delegar en la paritaria nacional aquello que sucede en Bariloche y en la región, San Martín de los Andes y Villa la Angostura”.

Consideró Zúñiga que “todo lo que pase a partir del próximo fin de semana largo tiene un solo responsable la insensibilidad de los sectores empresariales de la región. El 90% de los trabajadores gastronómicos no alcanzan a superar los $110.000 pesos de salario a partir de septiembre. Se debe tener en cuenta además que el Estado Nacional ha sido extremadamente benévolo con el sector empresarial, le dieron todas las posibilidades, ya sea por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Turismo, por el Pre-viaje, no hay excusa en el contexto general del país para que el sector empresarial se niegue a llegar a un acuerdo y mucho menos en Bariloche que además tiene la triste estadística de ser el segundo lugar más caro del país para que una persona pueda alquilar una vivienda y obviamente en la Patagonia existe un nivel de vida más caro que en el resto del país”.

Por último, Ovidio Zúñiga se explayó con mayores conceptos al decir: “que no se nos haga responsable a los trabajadores, al gremio de la insensibilidad de la empresarial que son los verdaderos responsables de esta situación. Estamos dispuestos a continuar este reclamo el tiempo que sea necesario, porque no se entiende la crítica situación que vive cada familia gastronómica y si hacemos oídos sordos a este problema somos cómplices del sector empresario. Los únicos responsables de la alteración de la paz social en la región son las cámaras empresariales hoteleras gastronómicas, tanto de Bariloche, como en El Bolsón, en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes y sucede peor en Bariloche porque puntualmente la empresarial local es la que de alguna manera lidera esta negativa de otorgar este beneficio a los trabajadores”.

El próximo 1° de octubre a las 17 el sindicato llama a una asamblea general extraordinaria de trabajadores y trabajadoras gastronómicos en el gimnasio de Bomberos Voluntarios.