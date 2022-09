Koopmann: «Nosotros solo estamos trabajando con nuestro proyecto, no nos centramos en los problemas de la política»

El actual vicegobernador, Marcos Koopmann, habló con RSM Radio y en vísperas de las definiciones que se darán de cara a las elecciones internas dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que lo tiene como precandidato de la Lista Azul, se manifestó en varias cuestiones relacionadas con la actualidad de Neuquén, la política interna y las demandas que tiene la provincia.

«Venimos recorriendo la provincia, el norte neuquino en los últimos días, escuchando, debatiendo, haciendo un trabajo intenso, de cercanía, compartiendo momentos con las familias de las localidades neuquinos, buscando puntos de encuentro para salir adelante. En total estuvimos en 21 localidades del interior, con un trabajo interinstitucional y felices de llevar adelante este camino», manifestó Koopmann.

«Hay demandas que tenemos que atender en distintos puntos de la provincia, por ejemplo en Covunco Abajo, Ramón Castro, en otros sectores del sector centro, es necesario llevar adelante un desarrollo productivo para los pequeños productores crianceros, que están con las ovejas, los chivos, con la pequeña producción de alfalfa, hortalizas, etc. Nos pedían llevar adelante una situación similar a la CORDECC en el centro de la provincia. La CORDECC es la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú, por eso vamos a llevar un proyecto de ley apuntando a esos sectores, para que puedan comercializar, incentivar su producción y tener una mejor preparación técnica. En el norte también seguimos trabajando con un proyecto de ley con el Paso Pichachén para reactivarlo dándole un corredor turístico, en lo comercial y turístico. Por eso todas estas cuestiones son importantes a la hora de escuchar con los neuquinos y neuquinas», expresó el vicegobernador.

También hizo hincapié en la ley que promocionó que busca garantizar los recursos destinados al funcionamiento de los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia. Esta iniciativa tiene como objetivo sostener la actividad de los bomberos a partir de contribuciones ciudadanas voluntarias, apoyo del Estado provincial, cobertura social y reconocimiento de los años de trayectoria. En la jornada de este jueves obtuvo despacho favorable y será sancionada en los próximos días.

Teniendo en cuenta que Neuquén es la provincia en el país que produce gas natural, el precandidato de la Lista Azul manifestó que «estamos haciendo un relevamiento de todas las localidades que no cuentan con gas natural en esta recorrida que hacemos, para hacer plantas de distribución local y lograr que las familias tengan gas en su hogares. Lo estamos viendo y avanzamos con el proyecto y el financiamiento de esas obras».

Sobre la candidatura suya y el nombre que será su compañera de fórmula, Koopmann confirmó que será una mujer, pero evitó aún manifestar su nombre. «Todavía no lo vamos a decir, quien va a ser la persona que integre la fórmula. Es una mujer, pero vamos a manifestarlo en unos días», sostuvo.

Con respecto a las elecciones internas y la chance de que compita contra Figueroa en las internas del 13 de noviembre, Koopmann expresó que «nosotros solo estamos trabajando con nuestro proyecto, uniendo Neuquén, recorriendo todas las localidades, escuchando a las familias neuquinas, y a partir de esa escucha activa construyendo no solo la plataforma actual, sino la plataforma futura. Por eso no nos centramos en los problemas de la política, estamos convencidos que cada discusión o enfrentamiento político es estéril porque no nos soluciona los problemas, no nos conduce a ningún lado», indicó.

«Una vez que logramos el proyecto ejecutivo, buscar el financiamiento, ese es el camino que proponemos para gobernar la provincia de Neuquén. Desde las propuestas, del trabajo, del convencimiento que podemos cambiar esas realidades y no desde las discusión política. En las internas del MPN siempre hubo transparencia, con reglas claras, sabiendo cuál era el reglamento de juego y eso siempre fue respetado. Desde la Lista Azul vamos a participar en las elecciones internas el 13 de noviembre con un proyecto colectivo, plural que represente la mirada colectiva de todas las familias de la provincia. A partir de esa mirada, definir quiénes son los candidatos del MPN, porque nosotros no vamos a cambiar las banderas de nuestra historia, de nuestros pioneros fundadores del parrido que hicieron muchísimo por esta provincia. El 13 de noviembre se empieza a defender la historia de la provincia de Neuquén», finalizó diciendo el actual vicegobernador.