El cuerpo hallado estaba atado dentro de una frazada y tenía por lo menos 48 horas de muerto

Hay total hermetismo por parte de las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida debajo del puente de arroyo Pocahullo sobre calle Elordi. Una vecina que se encontraba pescando con su hijo en el puente, notó en la corriente del agua un bulto atado con sogas y dio aviso a la Policía.

Foto: Taku Aravena – RSM

Al llegar al lugar los efectivos y luego de solicitar la presencia del personal de Rescate de Bomberos Voluntarios, constataron que el bulto al que hacía referencia la mujer, se encontraba atado envuelto en una especie de frazada o bolsa arpillera naranja.

Debido al avanzado estado de descomposición que presentaba, no se pudo determinar su identidad, así como tampoco establecer si presentaba signos de violencia. Fue por ello que con la presencia de autoridades de la fiscalía local se solicitó comenzar con la autopsia, para determinar todas estas cuestiones.

Sí trascendió que el cuerpo pertenecería a un hombre mayor, que habría sido arrojado al arroyo Pocahullo en las condiciones ya descriptas.

El cuerpo fue enviado a la morgue judicial para la realización de la autopsia forense con el objetivo de poder constatar la identificación del hombre, la causa y data de muerte. Se espera que la diligencia sea realizada el lunes por los médicos forenses y recién ahí se conocerá a ciencia cierta lo que le sucedió a la víctima.

Hasta el momento no hay elementos aún para poder determinar si se trató de un crimen. En virtud de que las circunstancias en que fue hallado, no parece haber sido una muerte por causa naturales, pero no se descarta ninguna hipótesis. Es por ello que tanto desde la fiscalía y la Policía no trascendió información alguna.

Cabe resaltar que en las inmediaciones del puente hay una cámara de seguridad que funciona y que será cotejada por las autoridades policiales para determinar si hay algún indicio de cómo llegó al lugar el cuerpo o si fue arrojado arroyo arriba hasta quedar encajado en ese sector.