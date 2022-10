Impuesto a las ganancias, duplas pedagógicas y designación de cargos: los reclamos de ATEN que generaron la medida de fuerza

Para entender un poco más en detalle los motivos por los cuales ATEN realizó el paro de 24 horas, en el día de ayer, RSM Radio dialogó con Marcelo Guagliardo, Secretario General del gremio, quien destacó los reclamos en la educación pública neuquina.

Marcelo Guagliardo – Foto: RSM

Guagliardo comenzó haciendo hincapié en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que afecta cada vez a más docentes, porque la base no imponible está congelada y los sueldos se actualizan trimestralmente con la inflación. Por otro lado, enfatizó la obligación que tiene el Estado provincial de aplicar la dupla pedagógica, destacando que una sola persona que ejerce la profesión, no es suficiente para abastecer de conocimientos a más de 30 alumnos. Agregando a esto, no se puede obviar el hecho de las demoras en la designación de cargos en las instituciones de nivel inicial y primario, como sucedió hace un corto tiempo con los auxiliares del turno tarde en el Jardín 43.

Por otro lado, sobre las problemáticas en cuanto a infraestructura escolar, Guagliardo declaró que los centros de educación no recuperarían los días perdidos por suspensión de clases siempre que hubo inconvenientes de esta envergadura. «Necesitamos que funcionarios de la provincia recorran los territorios y encontrarse con equipos directivos para dar respuestas y contar con los recursos necesarios», aseguró. Asimismo no se dio a conocer aún el presupuesto estipulado para el reacondicionamiento de las escuelas.

En cuanto a las paritarias, que siempre se definen sobre la hora y en la mayoría de los casos, retrasa el inicio de clases, el Secretario General no descartó la posibilidad de realizar mesas de trabajo antes de finalizar el año, para comenzar el siguiente ciclo lectivo a tiempo. Sumado a esta pregunta, informó que las negociaciones para el año entrante, serían muy parecidas a las realizadas en los inicios del 2022 con un piso del 20%.

Tocando el ámbito legal, mencionó el hecho ocurrido en Aguada San Roque, donde actúan como querellantes. En esta ocasión se espera la instancia de audiencia que permita avanzar al juicio oral y público. Además, el primero de marzo, se procederá a iniciar el juicio a los ocho altos jefes oficiales imputados por el asesinato a Carlos Fuentealba en Arrollito, dato de mucha importancia debido al interés de varios organismos nacionales e internacionales. «Esta es una buena noticia, dentro de todas las malas que recibimos», declaró Guagliardo.

Por último, destacó los congresos que brindan para tratar e informar acerca de temas relacionados a la educación pública, haciendo referencia a la próxima fecha que será el 21 y 22 de octubre, donde darán paso al quinto congreso educativo de ATEN.