Los colegios profesionales relacionados con la construcción manifestaron su preocupación por la situación de la Secretaría de Planificación

En una nota enviada al intendente municipal, referentes del Colegio de Técnicos, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos manifestaron su preocupación por la situación de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, y por las medidas tomadas por los trabajadores que allí se desempeñan. En la nota indican estar en conocimiento de que “la situación es complicada en dicha Secretaria y que afecta a los empleados de dicha área, en el desarrollo de su trabajo y se ha agravado con la medida extrema que han tenido que tomar de “quite de colaboración» que lleva dos semanas y, de acuerdo a lo informado, sería por tiempo indeterminado”.

En el texto de la nota indican que entienden el reclamo pero que no convalidan el método, “ya que esta posición ha impactado directamente en todos los involucrados y, al no poder presentar los trámites de Visado Express o trámite normal, en los meses de mayor demanda constructiva se resiente la labor”. En este sentido, dan cuenta de que esta situación afecta a los obreros de la construcción, carpinteros, instaladores, etc. asi como también a profesionales, técnicos, arquitectos, ingenieros y agrimensores, de la misma manera que a las inversiones que se desvanecen por la dilatación de los tiempos.

Es por eso que solicitan que arbitre, en forma urgente, las medidas necesarias para que la Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable pueda optimizar su funcionamiento en un lugar adecuado y que se cumplan las condiciones de Seguridad e Higiene para los empleados municipales. También se pide equipar al área con la infraestructura necesaria para implementar el Visado Online de los planos y la aprobación con papel.

De igual modo, indican la necesidad de gestionar dos movilidades (automóviles o camionetas) para que se puedan realizar las inspecciones convenientemente.

Mientras tanto, solicitan implementar una Mesa de Entradas provisoria para el ingreso de documentación hasta tanto se resuelva el conflicto, de modo que permita el ingreso de documentación durante el periodo de la huelga.