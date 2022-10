«Repudiamos el atentado y nos pusimos a disposición de la Justicia porque no tenemos nada que ver», expresó Florentino Nawel

Días atrás se registró un ataque a maquinarias viales en la vecina localidad de Villa La Angostura, donde entre los restos apareció un panfleto con escrituras mapuches que se adjudicaban el ataque, donde hacían referencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Pese a que la Justicia provincial está investigando el hecho siguiendo esa línea investigativa, se procedió a realizar allanamientos a la comunidad mapuche Paicil Antriao, que desde hace un tiempo se había opuesto a la obra vial donde ocurrió el ataque.

En ese sentido, Florentino Nawel, werken de la mencionada comunidad, habló con RSM Radio y reiteró tal como lo hizo la Confederación Mapuche, el total repudio a este tipo de ataques. «Repudiamos y condenamos enérgicamente todo uso de la violencia como mecanismo de resolver diferencias o demanda de derechos», manifestaba el primer punto del comunicado.

«Era sabido para nosotros que después de este atentado, el cual repudiamos de manera general todas las comunidades que conformamos el Consejo Zonal en Villa La Angostura, iban a investigar a los mapuches, que iban a venir a allanarnos. El allanamiento se realizó de manera sorpresiva, ya que no nos avisan de manera previa. Hubo un despliegue policial muy grande, un procedimiento que se puede comparar a los allanamientos que se realizan en los lugares donde están los narcotraficantes. Fue todo muy sorpresivo, en la casa de una integrante de la comunidad que vive sola», explicó Nawel, quien también mencionó que fueron en total tres bidones de combustible vacíos, una motosierra, celulares y un vehículo.

«Buscaban armas y bidones de nafta, pero no se llevaron ningún arma. Fiscalizamos el allanamiento para que no se nos plante ninguna prueba falsa. Se llevaron hasta el cuaderno de una nena. Por eso decimos que estuvimos a total disposición porque no tenemos nada que ver con este ataque», sostuvo Nawel.

Nawel manifestó que con la gran mayoría de los vecinos de Villa La Angostura, se viene llevando a cabo un trabajo social. «Hemos logrado tener interrelación con muchos vecinos, realizando diferentes actividades, donde hubo una gran participación con los vecinos. Con otros no tenemos relación, porque tienen otro tipo de ideas e intereses contra nosotros», indicó el werken.

Con respecto al panfleto que se encontró en el lugar del atentado, Nawel explicó que «no conocemos quienes integran la RAM, se encontró el panfleto, pero no sabemos quienes son, andan con pasamotañas. La verdad ponemos en duda si fueron ellos o si los autores y responsables de este atentado es la misma derecha».

Mientras se avanza en la investigación, uno de los rumores que se conocieron horas después del atentado es que el hermano de Jones Huala, habría sido visto abandonar la ciudad a las 36 horas después. Vale recordar que Fernando Jones Huala, hace años fue sobreseído en la causa donde se lo investigó por un tiroteo en el cerro Belvedere.

En ese sentido, Nawel manifestó que «escuchamos esa versión, pero hasta ahora no hay nada que lo indique que sea así. La Justicia debe investigar y si estuvo, debe confirmarlo públicamente. Nosotros, quienes nos pusimos a disposición de la Justicia, estamos esperando que se diga quienes fueron los autores de este atentado».

Para finalizar, el werken indicó que «hicimos una convocatoria, bajo el lema «Creación de una Mesa Intercultural por la Paz Social en Villa La Angostura». Ayer mantuvimos la primera reunión en el Concejo Deliberante, donde participó mucha gente. Toda la comunidad, al igual que nosotros, nos preocupa lo sucedido, pero este espacio también nos ayudó a entender de qué manera podemos unir lazos interculturales con todos los sectores. Hubo participación de miembros de Parques Nacionales, de la Policía, del municipio, de organizaciones sociales, barriales y nosotros. Este espacio se tiene que crear para que haya diversidad, porque nosotros como mapuches somos parte de esta sociedad y tiene que estar incorporado nuestro derecho cuando hablamos de la Paz Social».