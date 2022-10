Eguía pegó un portazo en Juntos por el Cambio y se sumó a las filas de Milei

La política en Neuquén vive por estos días en un sismo permanente. A la interna en el oficialismo provincial se suman las discusiones que atraviesa Juntos por el Cambio (JxC) desde principios de año. A esa batalla se le sumó hoy un nuevo capítulo: Carlos Eguía, empresario y ex candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica, rompió la coalición opositora y dio el salto al espacio de Javier Milei. Esta tarde sellaron un acuerdo y lo retrataron en una foto juntos, a la que accedió el sitio de Infobae.

En 2023, la provincia elige gobernador y si bien no hay nada confirmado, los neuquinos votaremos después de julio, tal como adelantó Gaido, el intendente de Neuquén que declaró días atrás que prefería que seas las elecciones en septiembre. La provincia está en plena campaña y los acuerdos están a la orden del día. Ahora JxC está envuelto en una serie de negociaciones complejas que desde hace semanas tensan la coalición.

Esta tarde, esa soga se cortó: Eguía estaba molesto por la dinámica de la coalición y se sentía relegado en la toma de decisiones. Tras varias conversaciones con operadores políticos libertarios, finalmente decidió avanzar en un acuerdo con Milei. La decisión del neuquino genera un tsunami en JxC y abre interrogantes sobre el armado opositor.

En una reunión en Puerto Madero, Eguía y Milei conversaron durante una hora sobre política neuquina, economía y sobre la sesión maratónica en la Cámara de Diputados, que ayer aprobó el Presupuesto 2023. El economista libertario fue uno de los férreos opositores al proyecto del Ejecutivo. Fue la primera vez que los dirigentes mantuvieron un encuentro en persona.

Hace un par de meses, el dirigente comenzó a conversar con Julio Serna, operador libertario en el sur, que responde a Carlos Kikuchi, el armador nacional de La Libertad Avanza. Eguía cuenta con una estructura política a nivel provincial y le suma volumen político al armado de Milei en el sur. El periodista está posicionado a nivel local y suena para disputar la gobernación.

El periodista neuquino había anticipado su enojo con JxC en un editorial radial que se viralizó ayer. “Lo único que están tratando de ver es si voy tercero o segundo. No cuenten con Carlos Eguía porque. No me importan los cargos. No voy a defraudar a las 54 mil personas que me votaron. Ni kirchneristas, ni Jorge Sobisch, ni Rolando Figueroa, no los voy a defraudar”, explotó el periodista.