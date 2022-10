Maxi Gagliardo: “Después de la época de Fillol, esta es la mejor de los arqueros de la selección”

El arquero de Barracas Central, que milita en la primera división del fútbol argentino, pasó por los micrófonos de Rock Fútbol Club, que se transmite por RSM Radio y destacó el momento de los arqueros nacionales que están preseleccionados por Lionel Scaloni para el mundial de Catar que se comenzará en noviembre.

Foto – Gentileza

El guardameta, con amplia trayectoria en el ascenso de nuestro país y partícipe de los ascensos de Arsenal de Sarandí en 2019 y con Barracas en 2021, hizo referencia a los jugadores que ocupan esta posición y están en la lista preliminar que confeccionó el director técnico oriundo de Pujato. Con Emiliano Martínez como titular indiscutido, los otros que figuran son: Franco Armani, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Agustín Marchesín. Ante esta designación, Gagliardo declaró que todos ellos están en condiciones de ocupar el arco argentino en la cita mundialista que comenzará el 20 de noviembre. Por otro lado, manifestó que el nivel es muy alto y que desde la época de Ubaldo Matildo Fillol que no surgía un rendimiento de semejante altura. “Los arqueros están en un nivel impresionante, llegamos en el mejor momento”, declaró.

Asimismo, se animó a mencionar a Agustín Rossi y Franco Armani, goleros de Boca y River, respectivamente, recordando aquellos tiempos en los que le tocó enfrentarlos en partidos de ascenso argentino, tanto en la segunda categoría, llamada B Nacional, y en el caso del ex Atlético Nacional de Medellín, en la tercera, mejor conocida como B Metropolitana. Además, no se olvidó de nombrar a Sergio Romero por dos motivos: el primero acerca de su salida del seleccionado argentino, destacando que participó en dos copas del mundo, 2010 y 2014, en la que fue finalista, y la llegada del mismo al club de La Rivera, donde no debutó debido a las buenas actuaciones de Rossi.

Por último, se refirió al puesto en general, aludiendo que es una posición ingrata y que cualquier falla que surja, puede terminar de la peor manera. “Al arco llegamos todos, no importa si sos alto o bajito, hay que tapar hasta el travesaño, que es lo que importa”.