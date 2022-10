Se agrava la situación procesal de Pedro Jofré al conocer la pericia del arma con la que disparó

Luego de conocerse en las últimas horas la decisión de expulsar de ATE a Pedro Jofré, el tirador de la Lista Verde y Blanca que lidera Carlos Quintriqueo, se supo el informe de la pericia realizada al arma utilizada aquel 29 de julio en nuestra ciudad cuando le disparó a Elena Cabezas, a Federico Soto y a Patricio Rodríguez.

Foto: Federico Soto

«Pedro Luis Jofré Luján utilizó un revólver calibre .32 largo, marca Smith and Wesson, con el cual disparó al menos tres veces», menciona parte del informe. El arma, que fue arrojada metros más tarde después de disparar, más precisamente sobre el cordón de la vereda del Concejo Deliberante, tiene como característica particular, la numeración suprimida de manera intencional y pese a los esfuerzos, no se pudo recuperar.

La pericia fue realizada por el laboratorio de Criminalística del Poder Judicial y el correspondiente informe fue entregado días atrás al fiscal jefe de Homicidios, Agustín García. ¿Por qué se menciona que el resultado de la investigación al arma, agrava la situación del tirador? Porque le incorpora un nuevo delito a su actuación.

El arma «posee la codificación de identificación suprimida de manera intencional con herramental abrasivo, observándose marcas de la herramienta utilizada. Luego de aplicar los reactivos pertinentes no se logró revenir dicha identificación», dice el informe en sus conclusiones.

Foto: RSM

Con la pericia solicitada por la Fiscalía, se esperaba en primer término recuperar la numeración original del revólver para que de ese modo se pueda descubrir cómo la obtuvo el imputado. Pero el ocultamiento fue eficaz y eso agrava la situación procesal del amigo de Quintriqueo.

Otra de las averiguaciones que se investigaron pero que los pesquisas no obtuvieron resultados, tiene que ver con el teléfono celular del detenido, ya que al momento de huir de las inmediaciones de la Plaza San Martín, terminó desapareciendo. El hecho de no haber podido dar con el elemento tecnológico hizo que la reconstrucción de sus movimientos hasta Neuquén Capital esté inconclusa.

Vale mencionar que Jofré luego de disparar logró escabullirse, cual atleta olímpico, se escondió, se cambió de ropas, esperó que una camioneta Toyota Hilux, a nombre de ATE, lo busque a él y a otras personas que lo esperaban en una confitería frente al Lago Lácar y desde allí partieron raudamente hasta Junín de los Andes.

Allí dejaron el rodado a la hermana del secretario general del gremio Carlos Quintriqueo, se subió a otro vehículo y sin que sean registrados por ningún control policial desde que salió de San Martín arribaron a Neuquén. En todo ese trayecto lgró teñirse el pelo de rubio para no ser descubierto.

A tres meses de lo ocurrido frente al municipio local y a medida que se va extinguiendo el tiempo previsto para que cumpla la prisión preventiva, Jofré sigue esperando novedades en torno a su situación procesal que parece no avanzar demasiado rápido.