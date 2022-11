Carne, dulce de leche y yerba, el arsenal que llevará Argentina a Qatar

La alimentación hoy tiene una importancia preponderante en el deporte de alta competencia. Y ni hablar en la cita máxima del fútbol mundial. Hace tiempo que los planteles viajan con sus propios cocineros, pero ahora además se sumaron los equipos de nutricionistas que cambiaron el paradigma de cómo comer y qué comer. En ese sentido, en la Selección ya hicieron un relevamiento en Qatar sobre si tendrán todos los alimentos y hasta los ingredientes para el menú diario al que está acostumbrado el plantel argentino. Y si bien el panorama fue positivo y alentador, hay algunos en especial que llevarán desde el país.

El principal, claro, será la carne. Por eso, rumbo a Qatar también irá un contenedor con carne argentina, con una cantidad suficiente para cubrir toda la estadía. Y no es porque en la sede mundialista no haya carne de buena calidad, sino porque la que se consigue es de buey australiano, que los jugadores argentinos no están acostumbrados a consumir. Es por eso que se tomó la decisión de llevar la carne desde acá. Así, no faltará el clásico costillar, otra tradición en la intimidad del campeón de América.

«Después, casi todo lo demás, está, se consigue. La verdad es que en eso estamos tranquilos, no vamos a tener problemas», le comentaron a Olé. Pero la carne no será el único toque argentino que se llevará la delegación desde Buenos Aires. También se llevarán otros dos productos que son una especialidad nuestra, claro está: el dulce de leche y la yerba.

Si bien hoy ambos se consiguen en distintas partes del mundo, por la cantidad que hay que llevar, también se optó por cubrir el stock desde acá. Sobre todo la yerba, de consumo permanente en la concentración argentina. El mate no sólo es un ícono de la unión grupal en cada plantel argentino, sino también, en la Selección en particular, es motivo de cargadas quién es el líder en el armado o quién hace el mejor mate.

Por lo pronto, la delegación argentina, con Lionel Scaloni y sus ayudantes a la cabeza, partirán el domingo rumbo a la concentración argentina en la Universidad de Qatar. Allí ya hay una avanzada trabajando en los últimos detalles y en la revisión de los pedidos y las modificaciones solicitadas, de manera que quede todo listo para cuando el plantel llegue al búnker, después del amistoso ante Emiratos Árabes que se disputará en Abu Dhabi.