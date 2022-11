Emergencia educativa: «No está bueno que nuestras infancias transiten su escolaridad de esta manera», explicó Matías Lavandeira

El secretario general de ATEN San Martín de los Andes, Matías Lavandeira abordó los diversos temas educativos que atañen a las instituciones educativas de nuestra ciudad, así como o otras cuestiones generales a nivel provincial. En una entrevista realizada en RSM Radio, el representante gremial detalló los problemas más urgentes que se deben abordar a semanas del cierre del ciclo lectivo 2022.

En relación con este último punto, Lavandeira se refirió las escuelas en obra y a la resolución de la presencialidad. «En esta situación, en la que todas las escuelas tienen problemas, nosotros diferenciamos las que tienen presencialidad de las que no. En este último grupo hay dos escuelas de nuestra ciudad que están en esa situación: la escuela 89 y la de Payla Menuco. En relación con la escuela 89, más allá de las reuniones y charlas que hubo, sigue sin tener una posibilidad de reubicación, es decir, que mientras se lleva a adelante una obra de 45 días, los alumnos y alumnas no tienen un espacio físico al que puedan asistir para sus clases».

«A nosotros nos preocupa porque muchos chicos y chicas van a cerrar su ciclo en la escuela primaria, si edificio, de prestado, saltando de un lado al otro. No está bueno que nuestras infancias transiten su escolaridad de esta manera».

La obra, que consiste en resolver problemas en la red interna de gas, se originó cuando las autoridades detectaron una pérdida. “Uno puede pensar que esto no se puede prever, pero nosotros decimos que sí. De los relevamientos en conjunto con la Comisión de Educación del Concejo Deliberante se generaron informes muy claros respecto a los problemas en los calefactoras y a obras mal realizadas. Ya lo habíamos dicho”, indicó el secretario General de ATEN.

Respecto a la obra de la escuela de Payla Menuco, Lavandeira indicó que la obra se encuentra totalmente parada y ya se puede saber que el año que viene no van a poder comenzar las clases, como se había anunciado. “Si sabemos estoy con antelación, hay cosas que se pueden hacer. Eso es lo que uno espera que el gobierno provincial resuelva”.

Esta y otras situaciones edilicias llevaron a que se analice la declaración de la Emergencia Educativa. El día 2 de noviembre, el Bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración de Emergencia Educativa en las instituciones públicas de nuestra localidad, en todas sus modalidades y niveles educativos.

Relacionado con las acciones preventivas que se deberían realizar para que todos los años no se repitan los mismos problemas, Lavandeira puso en evidencia la falta de un mantenimiento real, remarcando los recurrentes fallas en las calderas. “Esto se da porque Mantenimiento Escolar no tiene una estructura para prever estos problemas o resolverlos de manera urgente”. Específicamente con relación a las calderas, se podría tener, al menos, un stock de repuestos que no extienda la falta de clases cuando se rompa algún elemento de la calefacción. “Los sistemas de calefacción pueden fallar, pero el problema está en los tiempos de respuesta.”

La semana pasada, el ministro de Gobierno y Educación,Osvaldo Llancafilo, puso en duda la credibilidad de algunas licencias docentes que se otorgan a los y las docentes del estado. Mencionó que de 5.500 millones de pesos que se pagan en salario mensual, $1.500 millones se utilizaron para abonar las licencias de algunos profesores.

En este sentido, Lavandeiras fue categórico y explicó: “Cada licencia de docente tiene detrás un profesional que la firma. y yo no soy quien para juzgar lo. Si el ministro tiene dudas de esas licencias médicas, que arme, como lo que venimos pidiendo auditorías por región. Hoy, estas auditorías están centralizadas en Neuquén capital y no pueden o no quieren dar respuesta a todas las situaciones de salud ocupacional que tenemos. Si el quiere polemizar con el colectivo docente, eligió mal al enemigo. Que la campaña política la dirija para otro lado”.