«Si no hay una respuesta favorable del sector empresario, vamos a manifestarnos fuertemente», sostuvo Rasini

Luego de la declaración de estado de alerta y movilización por parte de los principales secretarios generales de UTHGRA, Nelson Rasini, secretario general de la Seccional Bariloche, habló con RSM Radio y se manifestó en torno a la negativa del sector empresarial de equiparar los sueldos de los trabajadores del sector gastronómico y hotelero con lo que se percibe en toda la provincia de Buenos Aires, algo acordado el pasado 30 de septiembre. La actualización es de un 14% y la negativa puso tensión entre el gremio y los empresarios.

Foto: Leo Casanova – RSM

«Es una situación lamentable la que estamos atravesando porque luego de haber firmado a nivel nacional un acuerdo que estaba establecido de equiparar los sueldos básicos con toda la provincia de Buenos Aires que tiene poco más del 14% de los salarios que nosotros, los empresarios se manifestaron en contra de esta actualización», indicó Rasini.

Con el transcurrir de los días, luego de que los trabajadores fueran notificados de esta actualización que vienen reclamando desde más de 15 años, los gremialistas se toparon con esta postura empresarial. «Habíamos hecho la escala salarial con los nuevos acuerdos, pero jamás pensamos que iban a querer excluir las regiones turísticas como San Martín, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche. Lamentablemente estos empresarios, de San Martín y Junín de los Andes, todavía no han tenido la conformidad de firmar. Estuve en comunicación con Capiet, con Roca y me manifestaron que tenían este martes una reunión donde iban a tratar este tema. De todas maneras, luego del plenario de FEHGRA, dentro de unas semanas a nivel nacional, recién iban a tener una respuesta en torno a este tema», sostuvo el dirigente gremial.

Sobre la postura del sindicato ante esta negativa del sector empresarial, Rasini indicó que «ya comenzamos nosotros con un plan de lucha que en un principio se había establecido para el 12 de octubre, pero cuando se firmó el acuerdo, se levantó la medida de fuerza. Ahora con este escenario económico que tenemos, esos 22 mil pesos de actualización les viene muy bien a los trabajadores. Este lunes en Bariloche empezamos con este plan de lucha. Si no tenemos después del martes una respuesta favorable, estaremos llevando a cabo en San Martín una gran movilización, con escraches a estos señores empresarios. Esta mejora que no se lleva a cabo, generó mucha indignación entre los trabajadores. No se trata de un aumento, ni de una recomposición, es recuperar algo que en 2007 nos quitaron unilateralmente. Tuvimos que juntarnos todas las regiones turísticas del país y con el compañero Luis Barrionuevo logramos esta equiparación».

Rasini explicó que después del martes 8 podrán tener un panorama de lo resuelto en la reunión que mantenga la Cámara Empresaria de nuestra ciudad. De no ser favorable a los intereses de los trabajadores, el gremio establecerá un plan de lucha importante, con movilizaciones, escraches y quizás algún corte de ruta.

«Cuando iniciamos un plan de lucha, sabemos cuándo empieza pero no cómo y cuándo termina. Esto es responsabilidad del sector empresario, un sector con los que habíamos acordado un 28% de zona fría que se está cumpliendo en San Martín, pero que por ejemplo lo del plus por productividad lo dejábamos sujeto a la paritaria nacional, porque viven escudándose que los únicos autorizados a negociar recomposición o aumento es la paritaria de Nación, pero en este caso desconocen lo que se firmó», explicó Rasini.

Para finalizar el secretario general de UTGHRA Bariloche, adelantó que «en caso de no tener una respuesta favorable para los trabajadores del sector, vamos a hacer una acción gremial muy fuerte para manifestarnos, haya feriados o actividades que se vean afectadas. Que la gente sepa que esto es pura responsabilidad de los empresarios. Hoy están pasando un momento muy bueno, tuvieron asistencia del Estado, mientras los trabajadores en plena pandemia tuvieron que vivir con sueldos miserables y hoy no quieren repartir un poco de todas las ganancias que perciben».