La Asociación Hotelera Gastronómica emitió un comunicado arremetiendo contra la situación que vive la ciudad

En un comunicado enviado a todos los medios, los integrantes de la Asociación Hotelera Gastronómica hicieron un racconto de los problemas que tiene la ciudad en materia de infraestructura, en la calidad de los servicios, en la falta de alquileres permanentes, entre otras cuestiones, haciendo referencia sobre la falta de inversión en una ciudad que crece a pasos agigantados al igual que sus demandas.

El comunicado reza de la siguiente manera:

«Desde la Asociación Hotelera Gastronómica (AHGSMA) notamos cómo hace años, en forma progresiva e ininterrumpida, nuestra ciudad viene creciendo: la preocupación radica en que, justamente, solo crece y no se desarrolla.

Las autoridades indican que tenemos alrededor de 60.000 habitantes, pero tenemos una infraestructura similar a cuando éramos 20.000 y, aparte, según la Secretaría de Turismo, la ciudad recibe entre 15.000 y 20.000 visitantes.

A modo de ejemplo, citaremos algunas referencias que creemos que avalan lo que aseveramos en cuanto a la falta de desarrollo:

 Las depuradoras cloacales en ciertos momentos deben ejecutar bypass por no dar abasto.

 Actualmente no se otorgan nuevas conexiones de gas (siendo, según dicen, la reserva del mundo en este fluido).

 No hay oferta alquileres permanentes, lo cual repercute socialmente de una forma cruel.

 Tenemos terrenos tomados en la zona de la RP 48 camino a Hua Hum.

 Carecemos de las alternativas asfaltadas de los Callejones, haciendo que el acceso por la RN40 sea a caótico.

 Disponemos una cantidad de plazas insuficientes en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias: hay estudiantes que no encuentran vacantes.

 De los cientos de egresados secundarios, solo algunos tienen acceso a emigrar para seguir con carreras universitarias: del resto muchos quedan boyando aquí, sin posibilidades o casi nulas de desarrollo personal.

 El mantenimiento de calles es paupérrimo.

 La costa del lago, emblema de nuestra ciudad, se encuentra en estado de abandono.

 Poseemos un servicio de transporte de pasajeros urbano nefasto, con la peor de las combinaciones: malo y caro. Además, tiene un horario reducido, lo cual complica a los trabajadores que salen del trabajo en altas horas de la noche.

 Existen muchos barrios y zonas sin servicio cloacal, emanando -aún en siglo XXI- efluentes a napas.

 La cantidad de vuelos en temporada baja es escasa.

 Estamos rodeados de belleza natural, de Parques Nacionales únicos, pero vemos desbordadas sus zonas de uso en verano, sus caminos en mal estado, y en muchos casos sin sanitarios.

Parece que nuestro sector hace críticas solamente y no aporta soluciones, pero cabe

destacar que nosotros asumimos el pago de los siguientes impuestos, tasas y servicios:

 Ingresos Brutos.

 IVA.

 Impuesto al débito y crédito.

 Tasas de seguridad e higiene.

 Tasa Ensatur.

 Tasas de publicidad.

 TCI

 Cargas sociales.

 Aportes patronales.

 Aportes sindicales.

 Gas, Luz, Agua, Telefonía, Internet, Saneamiento.

 Terminales de cobro.

 Servicio de Televisión.

 Derechos autorales: SADAIC, SAGAI, DAC, ARGENTORES, ADICAPIF.

 Seguros.

 Revisión Técnica Vehicular.

 Técnico en Seguridad Higiene.

 Comisiones de ventas con tarjetas.

 Impuesto al sello.

 Sueldos y SAC.

Los trabajadores estatales y privados también pagan impuestos y servicios: en cada producto que compran pagan IVA, IIBB, impuestos internos, tributos por sus domicilios, e impuestos de diversos tipos.

Analizando esto nos preguntamos si no tenemos derecho a peticionar que las autoridades pongan a San Martín de los Andes acorde a 2022, y con una planificación pensada para dentro de 20, 50 o 100 años.

Nosotros honramos y cumplimos nuestros compromisos como ciudadanos, vecinos y comerciantes, y sentimos que los funcionarios no van en la misma dirección».