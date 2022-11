El pasado sábado 12 de noviembre, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, presidió el inicio de la segunda jornada del Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, junto al secretario de Gestión Cultural, Federico Pietro; la directora nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Laura Bianchi, la directora de Programas Socioculturales, Natalia Roche, y el vicepresidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Gianni Buono.

Estuvieron presentes, también, Celio Turino, creador de Puntos de Cultura en Brasil, Alexandre Santini, secretario de las Culturas de Niterói (Brasil), y organizaciones comunitarias de todo el país, incluyendo representantes sanmartinenses, que viajaron especialmente para participar de los espacios.

Celio Turino, creador de Puntos de Cultura en Brasil

Tristán Bauer resaltó que “la diversidad cultural es la bandera más importante del Ministerio de Cultura. Nosotros venimos de nuestros pueblos originarios con sus culturas milenarias y desde ahí tenemos que construir el futuro, en esta diversidad. De esa cultura estamos hechos todas y todos nosotros. Creemos que es fundamental la cultura comunitaria”.

“Para nosotros Puntos de Cultura es un programa fundamental, un programa central. En la conciencia de que la cultura nace en los pueblos, como nos vamos organizando en nuestras comunidades y como desde ahí podemos atender las tareas de formación, las tareas artísticas, las tareas de comunicación, que son tan importantes en este momento que nos toca vivir, las actividades deportivas, las tareas solidarias, como podemos apoyar a cada uno de esos Puntos de Cultura y como podemos crear un verdadera red. Importantísimo encontrarnos, conversar entre nosotros y potenciar cada una de las experiencias”, expresó.

Natalia Roche, Federico Pietro, Tristán Bauer, Gianni Buono y Laura Bianchi

En materia de inversiones realizadas para el programa, Bauer señaló: “En el Ministerio venimos invirtiendo 400 millones de pesos. El compromiso de este ministro y de este Ministerio de Cultura es seguir haciendo inversiones, cada vez más importantes para que, desde allí, también el fortalecimiento de estos Puntos de Cultura sea mayor”.

“Tenemos más de 1800 organizaciones, 1100 organizaciones han participado desde nuestra gestión. 53 puntos de cultura son de comunidades indígenas. Tenemos que hacer crecer más Puntos de Cultura y fortalecer cada uno de ellos. esa es la tarea”, concluyó.

En tanto Federico Prieto expresó: “estamos acá en este Encuentro, en esta posibilidad de intercambio, de que el saber se puede diseminar, de que las experiencias de cada uno y cada una de las organizaciones e individuos que integran las organizaciones que están representando acá, puedan encontrase, verse las caras, problematizar la realidad, con el Ministerio de Cultura presente, acompañando esos procesos, luchando, haciendo el diagnóstico, para poder tomar el registro y poder mejorar las políticas públicas de acuerdo a las realidades”.

“Este encuentro de saberes, de intercambio nos puede proyectar a esto de construir ese horizonte común que necesitamos para la Argentina. Debemos lograr una autonomía cultural, desde las organizaciones, entre las organizaciones y sobre todo con la política pública del Ministerio trazando esas posibilidades concretas. Por eso decidimos impulsar nuevamente la Red Federal de Puntos de Cultura. Tenemos que transitar la construcción de la patria en esa rumba con rumbo, con alegría, con emoción, con participación, defendiendo la democracia, defendiendo cada una de las organizaciones como las primeras trincheras de la participación donde se nos explica y se nos diseñan los derechos humanos y culturales que tenemos”, finalizó.

Natalia Roche, por su parte, destacó: “Fue muy emotivo encontrarnos con las más de 1800 organizaciones comunitarias que integran esta red federal y que son los y las protagonistas de esta política pública que cumplió 10 años fortaleciendo la cultura comunitaria de todo el país. Se nota el orgullo que significa formar parte de esta política pública. Seguimos evaluando esta política pública, para poder mejorarla y que incluya la diversidad de identidades, la diversidad cultural presente en nuestro país”.

“Dimos inicio a la Red Federal de Puntos de Cultura Indígena, un hecho político emocionante porque contamos con alrededor de 43 comunidades indígenas de todo el país”, anunció la directora.

A continuación Laura Bianchi resaltó que “el nivel de capitalidad territorial de este programa es impresionante. Hay más de 1000 Puntos de Cultura, que no se encuentran en ciudades capitales. Me parece fundamental resaltar, no solo la inversión, que en términos económicos es mucha, sino también el reconocimiento del rol que tiene las organizaciones comunitarias, la resistencia a las políticas neoliberales fueron parte constitutivas de nuestras organizaciones”.

Por su parte Gianni Buono expresó: “desde la provincia de Buenos Aires creemos que tenemos que profundizar esa perspectiva federal, esa vocación existe en el Ministerio, pero son muchos siglos de dominación comunitaria y de concentración de los recursos. La voluntad política es necesaria pero también necesitamos de la coordinación territorial entre todos y todas. Tenemos que recuperar ese tejido social tan dañado, para que no gane la lógica del individualismo sino que prime la idea de una cultura solidaria, federal, hermanada en la idea de una patria más justa, más libre y más soberana.

Durante dos jornadas se reunieron organizaciones y referentes de la cultura comunitaria para participar en talleres, capacitaciones, foros y espectáculos, coronando así la serie de actividades y encuentros provinciales realizados durante el año en todo el país.

El programa terminará este 2022, con la suma de más de 400 nuevos proyectos comunitarios, seleccionados en los dos llamados de la VIII Convocatoria Nacional, que destinó 150 millones de pesos.