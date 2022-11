Osvaldo Llancafilo: «La declaración de Emergencia Educativa es, claramente, política»

El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo estuvo presente en nuestra ciudad donde convocó al desarrollo de la cuarta Mesa Técnica Escolar para evaluar los trabajos que se vienen realizando en cuanto a infraestructura y mantenimiento. Entrevistado en los estudios de RSM Radio, también se refirió a la declaración de Emergencia Educativa que fue aprobada la semana pasada en el Concejo Deliberante: “el día jueves aparece esta declaración política que hacen y pretenden que el día lunes se los atienda en Neuquén”, indicó el ministro.

Foto: RSM

Respecto a este tema, aclaró: “Los hechos indican que la declaración de la Emergencia Educativa es política, claramente. Uno de los concejales que es parte del partido político que gobierna a la Argentina, nada dice de esa declaración sobre la disminución del presupuesto a nivel nacional”.

En relación con este tema, Llancafilo expresó: “A nivel provincial, el presupuesto educativo aumenta considerablemente. Pasamos de 2.300 millones de pesos en infraestructura a 11.500 millones de pesos, más 2.500 millones para mantenimiento escolar”.

También hizo referencia a los fondos que el municipio recibe para mantenimiento escolar, uno de los puntos más importantes de la declaración de Emergencia Educativa: “Hace más de tres meses que el envío de recursos al municipio no está sujeto a revisiones. 27 millones de pesos se giraron y sólo 17 millones se han rendido. Además, se enviaron 14 millones para obras excepcionales”. En este punto, Llancafilo volvió a apuntar contra los concejales: “Tenemos que abonar 2,5 millones de pesos a un proveedor que está haciendo la escuela de Payla Menuko y hace 60 días que no le pagan porque el Concejo Deliberante no aprueba el pago”.

El ministro se refirió a la situación de las escuelas rurales en San Martín de los Andes. “Cuando vinimos a principios de año, había problemas en seis escuelas rurales. Trompul se pudo resolver y hacer el recambio de pisos; en Lolog, finalmente se está construyendo el edificio nuevo; en Lago Hermoso comienza la obra el 20 de noviembre y ya tenemos la escuela modular lista, para que no se pierda la continuidad pedagógica desde la presencialidad. En Quila Quina se pudo resolver también”.

En relación a la escuela de Payla Menuko, una obra que fue pasada al municipio, Llancafilo aclaró: “En este caso, la comunidad educativa tiene toda la razón. No se puede estar hace un año sin tener su edificio propio en condiciones y tampoco está bueno que estén en un lugar prestado. Lo mismo pasa con Pil Pil”.

En relación a esta última institución educativa, el ministro reconoció que allí hay una situación de defectos en la construcción y explicó que está siendo evaluada por un perito y referente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia.