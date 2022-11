Sobisch quiere pelear la candidatura a gobernador dentro de JxC

El ex gobernador Jorge Sobisch participará de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), en busca de su candidatura a gobernador por esa alianza de partidos. Así lo aseguró, este miércoles, el presidente del partido Encuentro Republicano Federal (ERF), Juan Ríos.

Foto: Gentileza

ERF es el partido que conduce Miguel Angel Pichetto (quien vendrá a la provincia en diciembre) y que forma parte de JxC a nivel nacional. El sector está convencido de que JxC tiene que tener candidato propio y considera que las intenciones de dirigentes del PRO de embarcase en una aventura electoral con Rolando Figueroa, es indigno. Tal es así que Ríos los consideró “serviles” del MPN.

“Lo que ha hecho el PRO, con Bermúdez, la UCR con Peláez, es desprestigiar la fuerza”, acusó Ríos y agregó: “Es una barbaridad lo que ha hecho esta gente. Entonces, hay que ir a una interna, y llamar a una elección y que se vayan a su casa”.

También dijo que “la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó bien en claro, que las cosas dentro de la Coalición se van a dirimir en internas. Y aseguró que el PRO en las 24 provincias, mientras ella sea presidenta, no va a ser colectora de nadie. Eso me lo trasmitió el propio doctor Pichetto; de manera que yo no sé qué van a hacer estos muchachos, Bermúdez y compañía”.

Ríos sostuvo además que ninguno, en JxC “quiere enfrentar a Jorge Sobisch. Por una simple y sencilla razón, no tienen trabajo territorial y no tienen votos. Son dirigentes de café. Esto hay que decirlo, porque te vuelvo a reiterar como te dije hoy, a nosotros nos duele, como somos una fuerza emergente, que esta gente desprestigie el espacio. Un espacio que va a ser gobierno en el 2023 en el Gobierno Nacional. No podemos estar en boca de tipos de… por ejemplo, Rolando Figueroa no tiene partido. ¿De qué estamos hablando? Estas son las cosas que a nosotros nos enojan, que, bueno, vuelvo a reiterar, estos personajes son serviles al MPN”.