María Cabanillas, una de las nueve argentinas que ya están jugando el WALA 2022

Nueve jugadoras argentinas ya juegan la segunda edición del Women´s Amateur Latin America que se está llevando a cabo esta semana, entre el jueves y domingo. Se trata de Mercedes Aldana, Ela Anacona, María Cabanillas, Malena Castro, Magdalena Domine, Laura Edmonds, Isabel Laulhe, Julieta Oviedo y Valentina Rossi.

Rossi y Anacona son dos de las jugadoras argentinas con mayor experiencia en el orden de las competencias internacionales. La primera de ambas, se desempeña en la Universidad de Michigan State y fue tercera en la edición pasada del WALA.

Por su parte, Anacona juega y estudia en la Universidad de Arkansas. Se destaca su triunfo en el Campeonato Sudamericano Juvenil 2017, fue subcampeona del ANNIKA Invitational Latin America en 2016, 2017 y 2018.

En el plano de las jugadoras que compiten en nuestro país, María Cabanillas, surgida de Chapelco Golf en la Provincia de Neuquén, acumula 11 triunfos que la llevaron al puesto 275° del Ranking Mundial Amateur y este año se destaca la victoria que logró en el Liechtenstein Open, evento de nivel internacional. En la temporada anterior se coronó ganadora del Ranking Argentino de Aficionadas ganando la Triple Corona de Campeonatos Nacionales.

La competencia tendrá lugar en el Pilar GC, en el marco de distintas actividades de orden social como el corte de cinta de la nueva sede de la Asociación Argentina de Golf y la entrega del Premio AAG que se otorga cada dos años a las personalidades destacadas de nuestro deporte.

The R&A y la ANNIKA Foundation son los organizadores del certamen. La ganadora del WALA 2022 jugará junto a las figuras del golf profesional femenino de todo el mundo en tres Majors el próximo año: The Chevron Championship entre 20 al 23 de abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos, The Amundi Evian Championship del 27 al 30 de julio en el Evian Resort Golf Club, Francia, y el AIG Women’s Open que tendrá lugar del 10 al 13 de agosto en Walton Heath Golf Club, Inglaterra.

Fuente: aag.org.ar