«Que la gente confíe en este grupo, nos los vamos a dejar tirados», indicó Messi

Lionel Messi habló esta mañana tras la inesperada y dura derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y más allá de la desazón por la caída, ya puso la mente en lo que viene con un mensaje cargado de optimismo: «Que la gente confíe. Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera, pero que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie», afirmó.

Siguiendo esa línea, Messi agregó: «Este es un grupo que se destaca por la unión y es momento de estar mas unidos que nunca, demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligados. A pensar en lo que viene y preparar a México».

Messi, el análisis del juego ante Arabia Saudita y la explicación de los errores de Argentina

La Pulga lamentó las situaciones que desperdició la Selección después del 1-0 en el primer tiempo y remarcó que los goles del rival llegaron en cinco minutos y por errores propios. «Desde ahí se hizo todo cuesta arriba. No encontramos el posicionamiento que manejamos y venimos haciendo hace tiempo, empezamos a tirar centros, intentar buscar el empate a la desesperada y no se pudo», sostuvo.

Al igual que Scaloni, Leo también reconoció que sabían que los saudíes defendían con la última línea bien adelantada y comentó: «Sabíamos que es un equipo que tiene buenos jugadores, que si los dejas juegan bien, y que defendía de esa manera. Por eso las situaciones que tuvimos quizás nos acelerábamos un poquito. Eran tan claras que a veces te lleva a eso, a caer en el error y entrar antes de tiempo, ellos lo hacen muy bien, pero lo sabíamos», cerró.