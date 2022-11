Desde Defensa Civil aclararon que no se corre riesgo por la actividad del Villarrica

Luego de que se elevara la alerta técnica del volcán Villarrica, el pasado 8 de noviembre y tras el aviso de tranquilidad de las distintas autoridades, Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, brindó detalles y aclaró ciertas dudas respecto al tema, en una nota con RSM Radio.

Foto – Archivo RSM

Para comenzar, informó que hay que mantener la calma, ya que están monitoreando constantemente al Villarrica, junto con autoridades de Chile, y que el territorio argentino no se vería afectado ante algún fenómeno natural que ocurra con el volcán. Además, aclaró que desde ayer no se superaron los niveles que hagan pensar en un desarrollo eruptivo y que no es de un tipo explosivo, sino que tiene un carácter efusivo, lo que significa que afecta solo a sectores lindantes al cráter, es decir, 50 kilómetros a la redonda. «En el año 2015 tuvo un período de erupción y la preocupación de la gente hace alusión a otros volcanes, por el momento se descarta cualquier tipo de explosión que haga daño en territorio nacional», detalló.

Asimismo, remarcó la importancia de las provisiones en caso de un desastre natural, haciendo énfasis en las reservas líquidas, como lo es el agua, la documentación personal, kit de primeros auxilios, mantas en caso de accidente con la nieve. También remarcó que junto con la municipalidad, tienen un plan de contingencia en caso de ser necesario. «Estamos en comunicación constante, tienen que pasar muchos factores y no solo con el volcán, también climáticos, hoy en día no tenemos peligrosidad, pero igualmente contamos con un plan de contingencia», comentó.

Por último, añadió que cada volcán funciona de manera diferente e independiente, por lo que una explosión violenta del Villarrica, no afectaría a ningún otro que se encuentre en cercanías a la zona de alerta.