Este domingo vuelve la obra «Este nido» a Espacio Trama

Este domingo 4, a las 21h, reestrena «Este Nido», una obra teatral llena de sensibilidad y humor, en el contexto del ciclo «Volver a Entramarnos», con apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Con dos únicas funciones, el 4 y el 11 de diciembre, las entradas ya se consiguen en la boletería de Espacio Trama.

Este proyecto nace en 2020, a través de la tradición de «Dramaturgia del actor» llegando a una obra original, hecha a mano y gestada enteramente por talentos de la localidad.

SINOPSIS

Un baby shower cómo cualquier otro, es el la plataforma de despegue hacía visiones oníricas que empapan esta bienvenida al mundo. La realidad y el sueño se entremezclan para quitarle el velo a una proyección idílica, teñida de expectativas y contradicciones. A través de la pregunta “¿Qué es una buena madre?” en “Este Nido” nos aventuramos a buscar los universos posibles, las dudas y los arrepentimientos. Un nido se llena, otro, se vacía. Lo que queda después, es «Este Nido».



PROPUESTA ARTÍSTICA

¿Cuántos condicionamientos llevamos en nuestras espaldas? Sin duda, miles. Uno de ellos en particular es el tema central de esta pieza: el deseo de maternar o paternar. En relación a esto, el uso del espacio y de los cuerpos de los intérpretes propone cuestionar los roles establecidos por el género: ¿Por qué eligen lo que eligen? ¿Es deseo legítimo o es lo que creen que tienen que querer? ¿Qué es lo que dejamos atrás cuando elegimos entre dos cosas?

La puesta escénica aparece como una danza entre dos universos: uno concreto y uno intangible. El primero es en el cual se manifiesta la fábula, la historia, y es allí donde estos personajes experimentan las horas más importantes de sus vidas hasta el momento, condensadas en un Baby Shower que están obligados a compartir. El segundo se compone tanto de recuerdos y flasbacks, como de secuencias simbólicas que ponen sobr la mesa el compromiso ontológico de la obra: todo, hasta lo que deseamos, son construcciones que vienen de nuestra historia y de nuestra cultura.

Estos dos universos no se desconectan en ningún momento, es más, transicionan de manera fluída como un reloj que no para su marcha, que nunca está en reposo, la vida tiene que seguir su curso. El objetivo es incentivar al espectador a seguir haciéndose preguntas sobre aquello que da por sentado, no brindar respuestas concretas.

Este proyecto nace de una investigación grupal producto de un taller de actuación y composición teatral coordinado en 2021 por quien devino la directora del mismo. A través de improvisaciones colectivas se comenzó a vislumbrar una temática en común entre todas ellas y los distintos textos que fueron apareciendo: la maternidad.

Ya sea desde la perspectiva de las madres y los padres, como desde quienes han sabido ser hijos e hijas, los cuestionamientos a lo que se percibe como “normal” no paraban de aflorar en las distintas variaciones, dando como resultado una dramaturgia colectiva nacida de la experimentación en conjunto.

El elenco original de “Este Nido” estaba compuesto por Fiona Fernández, Ariel Maxit de Mena, Lucia Powell, Ana Piterman y Andrés Archila, todos actores y actrices de San Martín de los Andes. Ellos representaron el alma y vida de este proyecto, y sus aportes fueron las piezas fundamentales de esta construcción. Los textos surgieron enteramente de ellos, siendo después tarea de la dramaturga ordenarlos para someterlos a una nueva etapa de

improvisación.

Esta dialéctica creativa permitió enriquecer la trama y construir así un tejido simultáneo entre dramaturgia y puesta en escena en pos de priorizar el desarrollo actoral. El resultado final se estrenó el 7/12/2021, diciendo final de manera muy laxa, ya que se continuó trabajando sobre el mismo con el objetivo de que el proyecto crezca y tener la oportunidad de seguir experimentando sobre la temática.

Como en la obra, algunos de los intérpretes tuvieron que abandonar el nido para descubrir su propio camino en otros territorios. Es por eso que este año se incorporaron al reparto Mauro Espert, Delfo Corazini y Lu Formigo, poniéndole su impronta y contribuyendo a la expansión constante de sentido y dimensión del material.