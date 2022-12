Siete deportistas neuquinos fueron inhabilitados para disputar los EPADE en Santa Cruz

El lunes iniciaron los Juegos EPADE, con sede en cuatro ciudades de Santa Cruz, en los que participan todas las provincias que componen la Patagonia argentina. En la primera jornada, siete deportistas de nuestra provincia, dos en vóley masculino y cinco en el femenino, fueron inhabilitados por ser mayores de la edad permitida para la competición.

Foto – Gentileza

Los chicos y chicas de 17 años fueron seleccionados para un evento que cuenta con un rango de edad de 12 a 16. Según pudo averiguar RSM, a principios de año se habría realizado una reunión, en la cual se iban a establecer nuevas medidas en la reglamentación de los EPADE. En abril del 2022, se firmó un acta donde proponían cambiar las edades de sub 17 a sub 16 en el vóley y la modalidad de ciclismo, transformarlo en mountainbike. Cabe recordar que cada dos años y por reglamento, se deben establecer cambios, a menos que todos estén de acuerdo de ejecutar o no alguno. Lo cierto es que la categoría de ciclismo y su modificación, en el documento, aclaraba que se haría desde esta edición en adelante, cuestión que no ocurriría con lo que respectaba al vóley. Lo que llama la atención, es que de todas las provincias participantes, solo Neuquén no cumplió con lo pactado, mientras que otras localidades si lo hicieron.

Al momento de inscribir a los deportistas, el sistema de ingreso permitió a los jugadores y jugadoras anotarse para competir. Llegada la fecha, fueron acreditados y desde la organización no les permitieron participar sin antes realizar una votación entre las provincias para decidir si se acoplan o no al reglamento. De las cinco, tres decidieron acoplarse y dos no, dejando afuera a los adolescentes que viajaron a disputar los juegos. Dentro de los afectados, se encuentra Pamela Rodríguez, jugadora del Club Cumbres, que también es seleccionada habitualmente en el equipo de Neuquén.

Ante esta situación, los entrenadores manifestaron sus preocupaciones y desacuerdos con las normas, mencionando la importancia de que los chicos y chicas participen aunque no sea por los puntos y que no se queden con este trago amargo que mancha y obstruye su crecimiento deportivo. Algo que estuvo en el foco de la tormenta y que se reclama mucho desde nuestra localidad, es que los costos que conllevan estos eventos para los deportistas, no estarían recibiendo el apoyo de provincia y muchos padres de los damnificados en la jornada de ayer, muestran su descontento ante el Ministerio de Deportes de la provincia.

Uno de los entrenadores, dio aviso a los padres y luego les detalló la situación con el siguiente mensaje:

«Luego de un largo y casi interminable día, queríamos contar un poco como estamos viviendo esto. Sabemos de la tristeza y del enojo. Sabemos el nivel de frustración que tiene los padres y madres, que tenemos los entrenadores, pero sobre todo el que tienen las chicas. Quiero decirles que solo pensamos en el bienestar de las 12. Jamás pusimos las 7 que podían jugar por encima de las 5 que no. Le buscamos la vuelta hasta de competir con las 12 por fuera de los puntos, pero no aceptaron. Nosotros no vinimos a competir de esta manera. No hicimos el proceso para entrar de esta manera en la cancha.

Pero más allá de esto queremos decirles que estamos junto a las chicas. Que estamos conteniendo y tratando de que esto no sea más grave de lo que es para cada una. Y sabemos qué la están pasando muy mal. Y quizá a ustedes estando lejos les genere mucho enojo e impotencia. Y los entendemos. Pero entre ustedes desde allá y nosotros desde acá podemos hacer que ellas nos salgan tan dañadas de este momento… Si no darle la vuelta para que aprendamos todos algo. Gracias por estar. Abrazos a todos»