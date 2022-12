Figueroa se comprometió a una campaña respetuosa del medio ambiente y pidió a sus equipos que controlen su cumplimiento

“Ratificamos el compromiso de no rayar ninguna piedra ni entorpecer el paisaje, de no marcar ningún árbol y no pegar cartelería en exceso; principalmente porque es una muestra también de derroche de recursos y una falta de cuidado hacia nuestro ambiente”, indicó el candidato a gobernador, Rolando Figueroa, acompañado por su compañera de fórmula, Gloria Ruiz, tras suscribir el sábado por la tarde en el Balneario Municipal de Plottier un Manifiesto Ambiental redactado por jóvenes de toda la provincia en conjunto entre Neuquén Futura y Juventudes Rebeldes para llevar adelante una campaña con el menor impacto ambiental posible y apostando a una agenda que lleve como premisa el cuidado y la protección del ambiente.

En este sentido, pidió a los y las jóvenes que se encarguen de controlar que esto no suceda y alerten en caso de que se encuentren pintadas o carteles en infracción, “porque muchas veces las picardías políticas llevan otros sectores a hacer determinadas maniobras para culpar al otro. Por eso nosotros ratificamos nuestro compromiso de cumplir a rajatabla esta misiva, que estamos desplegando hoy. Para que quede claro que si escriben nuestro nombre en alguna piedra, no somos nosotros, sino es una maniobra de nuestros oponentes para tratar de ensuciar el compromiso que nosotros estamos tomando”.

“Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en nuestra campaña digital y a tratar de poner escasos carteles en lugares estratégicos para poder difundir nuestra imagen, pero de ninguna manera dilapidar recursos ni tampoco entorpecer el medio ambiente”, manifestó.

Santiago Nogueira y Micaela Fachinetti, referentes de Neuquén Futura, consideraron la necesidad de llevar adelante iniciativas para una transformación de Neuquén, alineadas con objetivos de desarrollo sostenible. Para Nogueira el ambiente no se entiende separado de la gente, “cuidar y defender un ambiente sano es cuidar la naturaleza, pero también la posibilidad de que se respeten nuestros derechos”.

Finalmente, la intendenta Gloria Ruiz habló sobre la importancia de mejorar la educación para los jóvenes, “este es nuestro principal desafío y esperanza de cambio para la provincia, y en esto se juega también la conciencia ambiental”. “El mundo entero atraviesa una emergencia hídrica. En Plottier tenemos 20 kilómetros de costas libres, que nos comprometen a trabajar todo el tiempo por la limpieza del río y la calidad del agua. Y eso debe ser parte de la cultura de cada uno”, agregó.

Entre todos los participantes firmaron el compromiso de difundir sus ideas con el menor impacto ambiental posible, sin pintar ni dañar espacios naturales con pintadas o carteles que muchas veces también arruinan el paisaje. Trabajar en el diseño de políticas públicas con perspectiva ambiental, priorizar las campañas digitales y el puerta a puerta; y solo utilizar carteles en puntos estratégicos adaptados al ambiente, con el compromiso de retirarlos una vez finalizada la campaña. “Un Neuquén más justo nos necesita a todos, porque neuquinizarnos es cuidar el ambiente”, finaliza el documento.