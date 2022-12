El Parque Nacional Lanín y una nueva campaña de «Solo Huellas» para concientizar y brindar recomendaciones de visita

La campaña regional «Solo Huellas» volvió a sonar en San Martín de los Andes, dando comienzo a una nueva temporada estival de verano que se aproxima. Desde el Parque Nacional Lanín (PNL) se sumaron como el año anterior a esta, brindando recomendaciones y prevenciones para visitar y no generar ningún tipo de daño al mismo.

Foto: Gentileza

El Coordinador de prevención y uso público del PNL, Mario Tomé, dialogó con RSM Radio para profundizar acerca de esta campaña y concientizar sobre el uso de los lugares que lo componen. Al comenzar, detalló que el programa busca una conjunción entre los parajes que forman parte del parque y los rastros que dejan las personas al visitarlo. «La idea del eslogan es que solo dejemos nuestras huellas y no dejar aquellos que impacten en el medio ambiente que tenemos que proteger, para poder seguir disfrutándolos», inició. En cuanto al descuido más común de los visitantes, son los residuos que se dejan tirados al finalizar la jornada de interacción con la naturaleza, que generan un impacto negativo. Además, resaltó la importancia de que vecinos y vecinas ayuden a concientizar sobre el cuidado del parque, como así también proteger y tomar precauciones sobre las actividades dentro de la zona.

Otra de las cuestiones que abarca «Solo Huellas», es sobre la posibilidad de contraer enfermedades como el Hantavirus, advirtiendo a los turistas y vecinos sobre los cuidados que hay que tener al respecto, tomando distancia de los puntos donde el posible contagio suele ser mayor. Por otra parte, destacó la importancia de hacer fuegos en los lugares habilitados, teniendo en cuenta que en la temporada, se corren altos riesgos de incendios forestales que finalizan en desastres naturales. Este proyecto, no abarca solo a nuestro parque nacional, Nahuel Huapi, Lihue Calel, Lago Puelo y Los Alerces se sumaron a esta iniciativa.

Respecto a las mascotas que acuden a los PN, declaró que se da en varios lugares y que es uno de los temas más tratados y que en ciertos puntos suele ser conflictivos. «Lo que hay que hacer con las mascotas, es llevarlas de manera responsable, no ingresar al parque con ellas y trabajar con distintos organismos para planificar alguna forma para organizarse con este tema», aclaró. En cuanto a las sanciones por no acatar las normas del parque, Tomé destacó que a pesar de que hay varias personas que no siguen las recomendaciones, los únicos habilitados para informarlos con una multa, es el cuerpo de Guardaparques.