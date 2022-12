Rolando Figueroa asegura «defender a Neuquén de todos y ante todos»

El candidato a gobernador, Rolando Figueroa, llevó adelante ayer una jornada de trabajo en la localidad de Cutral Co, donde mantuvo reuniones con distintas organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, que culminó por la tarde con un acto en el salón de la Mutual Policial donde se mostró con referentes locales y provinciales de distintas extracciones políticas que acompañan la fórmula que lleva adelante junto a Gloria Ruiz. En ese acto, respondió a las críticas vertidas desde algunos sectores y recordó que “los que dicen que nos van a manejar desde Buenos Aires, son los que no me han podido manejar nunca estando al lado, imagínense si me van a manejar desde Buenos Aires”.

En este sentido, puso como ejemplo su posición en la Cámara de Diputados, “donde todos saben que mi banca solo responde a los intereses de las neuquinas y los neuquinos”. “Yo defiendo a Neuquén de todos y ante todos, y cuando seamos gobierno en esta provincia no solo la vamos a defender de los que están afuera, sino también de algunos de los que están acá adentro y ya se han apropiado de parte de lo que pertenece a los neuquinos”, agregó.

Por el contrario, aseguró que hoy la nueva forma de hacer política los hace estar dispuestos a trabajar sobre las coincidencias con distintos sectores, “como hemos hecho en la provincia. Buscar las coincidencias para poder lograr lo que la ciudadanía pretende, no hay otra forma de cambiar las cosas”.

De la reunión participaron el intendente de Añelo, Milton Morales; el presidente de la Mutual Policial, Osvaldo Almendra; el concejal y presidente del PRO en Neuquén, Marcelo Bermúdez, tras ratificar esta semana el acompañamiento a la propuesta política; el presidente del Club Petrolero Argentino, Claudio Larraza; y el concejal de Plaza Huincul, Gustavo Iril; entre otros.

Por otro lado, Figueroa se refirió a las principales preocupaciones que recogió en su paso por la localidad y aseguró que, al igual que en el resto de la provincia, “al pueblo se le debe brindar seguridad”. “Hay mucha tarea por realizar, tenemos que luchar también contra la droga en Cutral Co y Plaza Huincul porque hay personas que con la droga destruyen a nuestros jóvenes. Por eso, tenemos que priorizar el trabajo en seguridad para que, como los que cometen cualquier otro ilícito, vayan presos”, advirtió y dijo que para eso se debe fortalecer a la Justicia para que sea independiente, “porque parece que en esta provincia se debilita a las instituciones que debemos reforzar”.