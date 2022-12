Cada vez más turistas utilizan el Paso Cardenal Samoré de un lado y del otro de la cordillera

En las últimas horas la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, brindó un detalle del movimiento de turistas a través del Paso Cardenal Samoré y aseguró que en enero de este año, ingresaron desde Chile 1.919 personas, mientras que las que emigraron hacia Chile fueron 2.280 visitantes. En tanto, durante la primera quincena de este mes de diciembre fue intenso. De las 41 mil personas que pasaron por el Complejo Fronterizo, 19.431 ingresaron a Argentina y 21.587 lo hicieron desde nuestro país hacia Chile.

Con el cambio de la situación epidemiológica, este número fue en crecimiento hasta llegar al mes de noviembre, cuando quedaron registradas en su tránsito por el Paso Samoré 28.801 ciudadanos que ingresaron desde Chile y 23.844 que lo hicieron en sentido contrario.

Según estiman las autoridades, los argentinos que cruzaron a Chile por Cardenal Samoré lo hicieron para realizar compras, en su mayoría con una estadía de una o dos noches.

El aumento en el tránsito de personas, en ambos sentidos de la cordillera, obligó a los responsables de los gobiernos a reforzar las tareas de fiscalización y los controles.

Por su parte, desde este lado de la cordillera, Gustavo Sueldo, jefe de la Delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones, reveló que «el último fin de semana largo se produjo un récord de turistas chilenos cruzando a vacacionar en la cordillera neuquina».

De acuerdo a los registros de Migraciones, sólo por el paso Cardenal Samoré ingresaron unos tres mil trasandinos que tenían como destino los sitios turísticos neuquinos de la cordillera. Sueldo consideró que el flujo se acrecentará cuando avance la temporada veraniega de vacaciones. Uno de los incentivos para que los chilenos decidan una escapada a la cordillera neuquina es la conveniencia del tipo de cambio, consideró el funcionario de Migraciones en una entrevista radial.

Sueldo aseguró que todos los pasos al país trasandinos están habilitados. El delegado explicó que las trabas que se impusieron por el COVID prácticamente no existen más. En la aduana argentina no se está pidiendo certificado de vacunación contra el COVID ni estudios que demuestren que los visitantes extranjeros no son portadores del virus.

En cambio, para ir desde Argentina hacia Chile las autoridades trasandinas exigen la certificación de al menos una dosis de la vacuna o bien un análisis que despeje las posibilidades de que los extranjeros estén contagiados cuando ingresan al país.

Sueldo explicó que la exigencia en los controles del lado chileno es tener una dosis de la vacuna sin importar cuánto tiempo pasó desde su colocación. En caso de que el viajero no tenga ni una dosis contra el COVID debe presentar un PCR negativo realizado con no más de 72 horas de anticipación al trámite en la aduana.

Para tener en cuenta, los neuquinos que planeen cruzar a Chile tienen que saber que en la aduana del país vecinos les exigirán la última versión del Documento Nacional de Identidad emitido por el Registro Civil. Es decir, que si una persona tramitó un duplicado o triplicado del DNI no podrá pasar por los controles del país trasandino con una versión anterior del documento.