No alcanzan los controladores que ordenan el tránsito en San Martín de los Andes

Teniendo en cuenta que se acerca una nueva temporada estival, comienzan a surgir los temas relacionados con el tránsito en la ciudad. Los espacios reservados de accesibilidad no se respetan y estacionar en el casco céntrico se vuelve cada vez más difícil.

Foto – Archivo RSM

Respecto a este tema, Federico Riquelme, director de Transporte, dialogó con RSM Radio y brindó declaraciones relacionadas con el caso y comentó como viene trabajando el área para que los próximos meses, cuando los turistas se hagan presentes en nuestra localidad.

«Todavía restan espacios destinados a discapacidad por señalar, pero no nos quedan lugares para designar y no está funcionando como teníamos pensado», comenzó explicando el funcionario municipal. Respecto a los infractores que utilizan esas zonas para detenerse y realizar tareas, remarcó que los encargados de elevar las multas correspondientes son los ordenadores de tránsito y que al ser un puesto que no tiene mucha demanda, son escasos para controlar todo el centro.

Riquelme también se refirió al proyecto de estacionamiento medido, explicando que se trata de una de las opciones para que se empiece a descomprimir la cantidad de vehículos en el centro, pero que no será suficiente y que hasta que no estén en condiciones los medios de transportes públicos, no será posible implementarlo. «La gente dejaría de usar su propio auto, si los medios de transporte comienzan a funcionar correctamente», declaró.

Por otro lado, aseguró que hay conductores que verdaderamente necesitan estacionar en el espacio reservado para discapacidad o accesibilidad, pero que no tienen visible la oblea que lo habilita. «Existen también casos de desconocimiento o mal uso, pero sé que la mayoría no tiene el certificado visible y labramos actas que luego tenían que ser anuladas», continuó.

Además, hay situaciones en las que, por transportar a un conocido, no cuentan con el documento apropiado y genera las mismas complicaciones en el centro. Otra de las cuestiones de falta de espacio, son las terrazas gastronómicas de los comercios. «Resta muchísimo lugar, estacionarse es bastante complicado, además hay que sumarle los espacios de carga y descarga de mercadería, que tampoco son respetados», aclaró.

Por último, mencionó que no han tenido contacto con los referentes de Seguridad Vial Provincial, pero si lo hacen con Policía de Tránsito y Comando Radioeléctrico, que también sufren falta de personal. «Los recursos siguen siendo los mismos que hace siete años, se jubiló parte de los integrantes y no volvieron a ingresar nuevos compañeros», culminó.