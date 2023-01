Martín Rodríguez: “San Martín de los Andes no tiene un déficit en la planificación, sino en la ejecución”

El lunes 27 de febrero, a las 17 horas, se desarrollará en el Concejo Deliberante la primera audiencia pública de este año, para tratar los permisos de uso del sector costanera Lago Lacar. El concejal Martín Rodríguez, que formará parte de las autoridades que presidirán la audiencia, explicó cuáles son los tópicos que se desarrollarán y cuál es la propuesta, en una entrevista realizada en RSM Radio.

En la audiencia pública se va a discutir un proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo y que fue tratado en la comisión de Planeamiento a raíz de diversos requerimientos de vecinos y locales gastronómicos. El reordenamiento de uso de la costanera forma parte de la planificación general del casco céntrico, y hasta el momento se venía abordando con habilitaciones excepcionales.

En este sentido, Martín Rodríguez explicó: “Cuando se comienza a poblar la costanera con usos gastronómicos y variantes de alternativas nocturnas hay que pensarlo cuidadosamente porque tienen que ser compatible con otros usos como el residencial y, a veces se generan tensiones. Hay que lograr la convivencia de la mano de la ampliación de la oferta turística que San Martín de los Andes necesita”.

En relación con esto, Rodríguez puso en valor el trabajo que se viene desarrollando en la ciudad sobre estos aspectos. “En general se escucha que falta planificación, y en realidad no es así. Yo creo que el déficit no está ahí, sino en la ejecución y la concreción de lo que se planifica, sobre todo por la velocidad de crecimiento que tiene la ciudad”.

Sobre este punto, el concejal del Frente de Todos avanzó comentando un caso particular: “Cuando se planificó el traslado de la terminal, se pensó en un barrio más alejado como Chacra 2. Pero claramente, la demora en su ejecución hace que vuelva a quedar en el centro de la ciudad”.

En el caso de la costanera, la definición de usos comerciales requiere que su planificación surja de la discusión con todos los actores. “La clave para avanzar tiene que ver con el diálogo y el consenso. En particular la costanera, no sólo está el programa de proyección 2030, sino que se recibió en particular un trabajo específico que llevó adelante este gobierno municipal. Hay una mirada focalizada de la costanera reconociendo la fragilidad”.