Luisa: un bar especialmente pensado como espacio de encuentro y disfrute descontracturado

Desde octubre del 2022, en avenida San Martín 545, Luisa Bar abrió sus puertas para proponer a la comunidad sanmartinense y a sus visitantes un espacio cálido, alegre y relajado de encuentros y disfrute. De la mano de Carola Boschi, Luisa se instala en la tarde y noche local como el lugar predilecto para disfrutar de un buen trago entre amigos.

Con una impronta fresca en la que destaca el trabajo de arquitectura y diseño del Arq. Rodrigo Labaque, donde cada detalle fue profundamente evaluado y pensado, Luisa dirige todas las miradas hacia la interacción visual, que busca despertar los sentidos desde la gastronomía, el arte y la música.

Un colorido mural decora la pared que precede la barra y destacan detalles en madera y concreto, materiales que amortiguan los sonidos y apoyan la conversación. Este bar propone coctelería de autor con ingredientes muy variados y de primera calidad, en un ambiente musicalizado que permite la charla y afloja cualquier tensión que el cuerpo traiga del día.

La idea es disfrutar de encuentros entre amigos, aunque también es ideal para pasar a degustar un cóctel, una cerveza o una picada a la salida del trabajo o, por qué no, durante reuniones laborales informales.

En cuanto a la propuesta gastronómica, Luisa ofrece lo mejor de la esencia patagónica, resignificando platos para adaptarse a la demanda de sus clientes. En este sentido, podemos encontrar desde rabas, langostinos, rostis de papa con trucha o jamon crudo y variedad de picadas con opciones veggie. Tambien hay pizzetas, ensaladas y sandwiches en pan de masa madre, con trucha, ojo de bife, bondiola o versión veggie.

Para el postre, la carta invita a probar una versión de tarta vasca con maracuya; un bizcocho de chocolate; fruta tibia con garrapiñada de almendras; o el clásico queso y dulce, en versión degustación de variedades. Todo esto acompañado por una amplia carta de tragos de autor, clásicos como Gin Tonic, Aperol Spritz o Negroni; coctelería sin alcohol; vinos de la Bodega Escorihuela Gascon o cerveza artesanal Lácar en versiones Ipa y Ambar.

Tentados a probar un poco de todo, Luisa nos espera de 19.30 a 1 am, con barra hasta la 1:30 am, en avenida San Martín 545 a metros de Rivadavia. No es necesario hacer reservas previas. Las novedades y promociones se publican en sus redes sociales (@luisa.sma).

Fotos: Leo Casanova – RSM