Entre-seña: Francisla Marós y una novela de amor, búsquedas y mucho viento patagónico

En este nuevo segmento de fin de semana, entrevistas y reseñas se combinan para difundir obras literarias de autores regionales. “Cómo si todo latiera a destiempo” es la primera novela de la rionegrina Francisla Marós, publicada por la editorial Olivia. Tras haber tenido la oportunidad de leerla, RSM conversó con ella para conocer más detalles de la autora y la obra.

Reseña:

Camila vive en Madrid desde hace muchos años. Escapó de su pueblo natal cuando tuvo la primera oportunidad de ir a estudiar a una gran ciudad y desde ahí nunca más volvió. De pequeña supo que, más allá de ese río, del viento arrasador y de las bardas, había un mundo que la esperaba y que le podría ofrecer el estilo de vida que soñaba. El tiempo le demostró que su intuición era correcta, pero también le recordó que no se puede avanzar demasiado si no se reconcilia con el pasado y las propias raíces.

“La vida se le presentaba cada vez más como aquella conjunción entre lo bueno y lo siniestro” . Marós, p.18.

Suele ocurrir que cuando una piensa que ha logrado acomodar su realidad, algo pasa y el suelo tiembla. A Camila se le presenta una importante oportunidad laboral, una que esperó y soñó mucho tiempo, de esas imposibles de rechazar, aunque implique volver al pueblo del que tanto se alejó, a los conocidos del pasado, a la familia fragmentada y a personas que aparecen en su vida como latidos a destiempo, para que todo se perciba nuevo y extraño. Un deporte que une al padre muerto con un inesperado amor. Un proyecto documental que le permite desenterrar historias y descubrir motes de belleza en lo que parecía llano.

Con un registro de escritura simple, cotidiano y cercano, la autora narra en tercera persona los sentimientos más profundos de esta protagonista con mucha sinceridad y despojo, generando un vínculo entre lector e historia que se basa en la empatía, la emotividad y la sensación de que, sin importar lo que depare la trama, Camila se mostrará entera, translúcida y real. Un personaje en quién confiar.

“No estaba guiada por la frialdad sino más bien por la certeza. La certeza de que todos esos encuentros se mantendrían inalterables. Plasmados en ese lugar donde las cosas que están llamadas a ser viven por siempre”. Marós, p.286

Naciste en un pequeño pueblo patagónico, lo que hace imposible no pensar en las huellas autobiográficas que podríamos encontrar en la trama. ¿Cuánto de tu historia propia hay en Camila?

Te cuento que nací en Río Negro, aunque a esta altura de mi vida ya llevo más tiempo viviendo en Neuquén que el que pasé en mi provincia. Nací en un pueblo sí, uno muy chiquito, aunque el que aparece en la historia está más cerca de los que se pierden en el paisaje del norte neuquino.

Hay mucho de lo simple, de los sueños, de la fotografía, que forman parte del personaje que reconozco como propio. El resto se desliza -seguramente- a lo largo de la historia como una forma de mirar o leer la realidad, no más que eso. Es pura ficción.

¿Cómo inició el proyecto de esta novela y de qué manera le fuiste dando forma?

La novela nació un día cuando volví de documentar con imágenes un gimnasio de boxeo. Un primer párrafo que quedó por ahí perdido y que terminó por convertirse en el inicio. Supongo que después el tiempo hizo lo suyo. No sé explicar con exactitud la forma en que la historia se fue tejiendo, no sé tampoco qué tanto hay de decisión propia en ese proceso. En algún punto los personajes van tomando cuerpo y terminan por imprimir un pulso a la historia. En ese momento, como escritora, solo me queda esperar ser lo suficientemente precisa como para lograr traducir ese ritmo.

¿Este es el primer material literario que publicaste? ¿Cómo se dio ese paso?

Sí, si bien tengo otras novelas escritas ésta es la primera publicada. En lo personal creo que toda expresión artística cobra sentido en la medida que llega a otros, intuyo que desde ese lugar nacen las ganas de publicar. Responde a una idea pretenciosa que es la de lograr algún tipo de conexión que en general tiene que ver con la emoción.

¿Cuál es la parte de la historia, o el mensaje, que más te interesó contar en esta novela?

Tanto en ésta como en otras novelas, me interesa ir al rescate de lo simple, con toda la complejidad que habita ahí, en la simpleza. Me gusta pensar que es un buen punto de encuentro con el lector. En el caso de “Como si todo latiera a destiempo”, creo que el mensaje gira alrededor de la idea de libertad, sería algo así como que “hasta las libertades más logradas son en realidad producto de una serie de condicionantes”. También hay mucho sobre la intensidad, la forma en que la vida entera puede estar contenida en un puñado de días. Para resumir: lo simple, la libertad, la intensidad.

Francisla Marós nació un 3 de febrero en Mainqué, un pueblo diminuto situado en la Patagonia, Argentina. Abogada devenida escritora y fotógrafa. A través de imágenes y palabras busca rescatar escenas e historias que de otra forma estarían condenadas a desaparecer.

“Como si todo latiera a destiempo”

Francisla Marós

Editorial Olivia

2022