“En la provincia construimos futuro desde hace 60 años”, sostuvo Ana Pechen

La candidata a vicegobernadora por el MPN, Ana Pechen, participó en la jornada de trabajo de Zapala con dirigentes de la zona centro del partido provincial.

“Dentro del MPN tenemos una mayoría de mujeres afiliadas; es muy importante visibilizar a las mujeres porque muchas de las críticas que nos han hecho desde distintos sectores, es que estamos, como dicen ellos, “cortos de mujeres”, y no es así, las mujeres estamos bien paradas, luchando por la continuidad de este partido”, lanzó Pechen.

“La equidad de género es algo que nosotros hemos logrado, y lo vemos hoy con una representación igualitaria en la Legislatura y también, en la cantidad de ministras; eso no es más ni menos que responder a un derecho humano que es de todos, porque nacemos hombres y mujeres con las mismas condiciones, los mismos derechos, y realmente es de destacar el cumplimiento de la paridad de género en el gobierno”, remarcó.

Además, hizo hincapié que el federalismo va a formar parte de la realidad del gobierno que el candidato a gobernador, Marcos Koopmann, ha pedido. “Estamos construyendo ese futuro de Neuquén que anhelamos; sin dudas hemos ido construyendo futuro desde hace 60 años, ese futuro que hoy nos posiciona como la 2º provincia con mayor PBI”, ratificó al explicar que “mucho de lo que hoy tenemos en la provincia, en otras jurisdicciones no hay, como en CABA donde no hay producción de petróleo, no hay gas, no hay producción agrícola, no hay producción forestal, no hay producción apícola, es una ciudad de servicio; nosotros mucho hemos logrado pero por la riqueza en nuestro suelo y el trabajo de nuestra gente que es lo que construye la riqueza del país”.

Por último, Pechen hizo un llamado a trabajar “en la defensa de todo lo que hemos construido, así que vamos por nuestro Mundial de Neuquén el 16 de abril”.