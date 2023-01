Este viernes 20 de enero arranca el 22° Festival Estival de Teatro en San Martín de los Andes

En esta nueva edición, todas las obras y talleres se brindarán en Espacio Trama (Gral. Roca 320), con localidades que se pueden retirar en el día o de forma anticipada, en la boletería del teatro, para asegurar el cupoñ

Las funciones son a la gorra, pero el espacio es limitado. Por eso, para retirar las localidades sin cargo, se indica ir el mismo día de la función, desde las 18 hs, a Espacio Trama y retirar hasta 3 localidades por persona. Si se prefiere retirar las localidades en forma anticipada, para todas las obras que quieras, se podrá hacerlo mediante un bono contribución de $ 1.000 por cada localidad que quieras llevar.

Talleres: Se brindarán 2 espacios de formación en el marco del Festival: uno de creación escénica a cargo de Vilma Echeverría y otro de dramaturgia coordinado por Martín Flores Cárdenas. Inscripción por WhatsApp al 2944 243042. Más información en https://festivalestivaldesmandes.jimdofree.com/22-info/22-talleres/

Grilla completa de funciones:

VIERNES 20 de Enero

10:30 a 13:30 hs / TALLER: Creación Escénica – Coordinado por Vilma Echeverría

20:30 hs y 22.30 hs / Obra MASTODONTE SHOW – ATP (+4 años) – Teatro de miniaturas, circo.

Sinopsis: Familia Carromatto & Co. llega desde lejanas tierras para mostrar sus Increíbles y Bizarras atracciones. “Mastodonte Show” es el Gran Circo en miniatura de la Familia Carromatto, un mundo de objetos cotidianos y reciclados, animado desde la espectacularidad del circo, que invita a la imaginación y a los recuerdos propios de este arte, arraigados en la memoria colectiva de la cultura popular en donde convivían todo tipo de clases sociales, generaciones y culturas. Una Obra con emoción y riesgo, con objetos que se transforman, para que los sueños tomen vida. Inspirado en la obra “Calder’s Circus” de Alexander Calder (1898-1976 EE.UU).

21:30 hs / Obra CENA EN LOLOG Adultos (+18)

Lugar: Casa Tomás y Valeria. Lolog – Sólo con reservas al 2944227355

Sinopsis: Cena performática. Diez comensales compartirán la cena en la casa familiar de Valeria y Tomás en el Lago Lolog. Habrá carnes, azúcares, arte y alcohol. Cupo: 9 comensales

SÁBADO 21 de Enero

10:30 a 13:30 hs / TALLER: Creación Escénica – Coordinado por Vilma Echeverría

20:30 hs / Obra: HISTORIETA DE UN ABRAZO ATP

Sinopsis: Rugiada y Facundo dan vida a un mundo imaginario hecho de música y teatro, sombras y títeres, sueños y misterios. Un antiguo amor, un encuentro entre dos sombras, una sirena que se ha perdido, una visión, una tormenta… el espectáculo es un inventario del teatro de figura y genera una variedad de secuencias sorpresivas, donde los actores asisten como si fueran momentos de vida.

DOMINGO 22 de Enero

22:30 hs / Obra: LOS CIELOS DE LA DIABLA (Adultos)

Sinopsis: Amanda, fue la elegida para el lavado y secado de las camisetas de la primera división mayor de un club de Avellaneda. En los límites de un pueblo, evoca su ciudad natal y mientras espera que la vengan a entrevistar, recupera “dones” y “escenas de entusiasmo”. “La Diabla” relata las glorias pasajeras desde una tierra apestada y recrea un campo de voces familiares que interrogan los usos y las costumbres de las mujeres y los hombres de un paisaje cercano. La obra es un monólogo, presentado desde la proximidad y la intimidad: la casa y el cuerpo, el tiempo y el clima del adentro y del afuera, del pueblo y de la ciudad.

LUNES 23 de Enero

21:30 hs / Obra CENA EN LOLOG Adultos

Lugar: Casa Tomás y Valeria. Lolog – Sólo con reservas al 2944227355

MARTES 24 de Enero

20:30 hs / Obra: SIN SEÑAL ATP – Danza-teatro

Sinopsis: “Comí civilización, pero me sentí tan mal que me enfermé”. Un mundo tomado por el plástico. La búsqueda de una conexión perdida. ¿Qué queda dentro nuestro de otros tiempos? ¿Qué queda dentro nuestro de este tiempo? Cuerpos atravesados por contradicciones sociales. Cuerpos enteros o fragmentados que se encuentran para seguir buscando. Una invitación a sentir, a experimentar, a dejarse atravesar por este mundo discontinuo entre lo humano y lo no humano. La pérdida del sentido y la continuidad material.

MIÉRCOLES 25 de Enero

22:30 hs / Obra: LÍQUIDA – Biodrama – Adultos

Sinopsis: Líquida es un biodrama musical. Canciones y breves relatos de mujeres de una familia en la Patagonia. La propuesta es una obra que reúne los pequeños hitos sensibles y las enormes hazañas dentro de una familia, quizás la manera en que todas construimos nuestro ser, nuestra lengua y nuestro modo de andar por la vida. La esencia de la mujer que emerge hoy en un camino recorrido por muchas otras a través del tiempo. Un hilván de pequeñas y viejas historias que crean un espacio sensible nuevo, recién llegado

JUEVES 26 de Enero

22:30 hs / Obra: EL AMOR ES UNA MIERDA – Comedia dramática – +16 años

Sinopsis: Una mujer ensaya lo que le dirá a su reciente ex pareja, a quien debe enfrentar en un inminente encuentro para firmar, en aparente común acuerdo, los papeles de separación. La anécdota parece simple, pero el verdadero periplo es el simulacro de modos y palabras que practica -en la intimidad- para enfrentar el momento crucial. Un intento por camuflar el dolor y mostrase frente a él: heroicamente entera. La obra recorre con gran sensibilidad e inteligente humor las contradicciones de quien transita una pérdida amorosa y de quien, aún atravesada por el dolor de esa ruptura, intenta un atajo salvador.

VIERNES 27 de Enero

22:30 hs / Obra: LOS SANTOS – Humor, circo y objetos – jóvenes y adultos.

Sinopsis: Una historia de amor grotesca y delirante. Vasos, botellas y dos hombres en lo profundo de una casa en ruinas a punto de derrumbarse… al igual que sus mentes. Una obra de Circo minimal y Teatro de objetos.

SÁBADO 28 de Enero

20:30 hs y 22:30 hs/ Obra: NO HAY BANDA – Teatro documental – +18 años

Sinopsis: Un autor y director argentino acepta una invitación a estrenar su próximo trabajo en un festival en Brasil. Pero esa obra en realidad no existe. No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación

DOMINGO 29 de Enero

10:30 a 13:30 hs / TALLER: DRAMATURGIA – Coordinado por Martín Flores Cárdenas

22:30 hs / Obra TURBA – Comedia dramática – Adultos

Sinopsis: Topadora de corazones soy, si, y en el decir, le voy robando terreno al desierto en el largar y largar para afuera las voces de todas las mujeres de mis pieles, me acerco al hacer vivir y entierro al dejar morir. Una obra que se sumerge en el terrible mundo de la trata de mujeres y se atreve a darle una voz implacable a uno de los sujetos más silenciados.

LUNES 30 de Enero

10:30 a 13:30 hs / TALLER: DRAMATURGIA – Coordinado por Martín Flores Cárdenas