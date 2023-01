El artista plástico sanmartinense, Orlando Rodríguez, estará presente en la 80° Expo Rural

Nacido y criado en San Martín de los Andes, el artista plástico Orlando Rodriguez vuelve a participar de la Expo Rural, en su 80° edición, con una muestra de cuadros de realismo, que ilustran paisajes camperos y caballos al óleo. Su espacio se podrá encontrar en el stand 4, bajo tribuna, de jueves a domingos, contando con su presencia después del mediodía.

De profesión docente, Orlando es conocido por trabajar en muchas escuelas de la ciudad, como profesor de matemáticas y física. Sin embargo, desde chico sintió la urgencia y la necesidad de apoyarse en el arte: “Empecé a dibujar y pintar porque me quedaba solo en casa mucho tiempo, porque mi mamá trabajaba todo el día. Ahí descubrí que me gustaba y que tenía talento. Después, de más grande, me empecé a interesar por otras técnicas, como acrílicos y óleos”.

Aunque el interés ha estado siempre presente, no fue hasta hace unos años que Orlando comenzó a producir de forma profesional sus propias obras. “Antes de la pandemia incursioné en la pintura y durante el 2020, aproveché el tiempo de cuarentenas para producir muchas obras. Empecé a contactarme con varios artistas internacionales, que me ayudaron mucho con las técnicas y el oficio. Uno de ellos fue Dairo Vargas, un colombiano que expone sus obras en Inglaterra y suele hacer pinturas para la familia real. Lo contacté por Instagram y resultó ser una persona sumamente accesible, que me brindó muchos consejos”, explica Rodríguez.

En los últimos años, Orlando participó de muchas exposiciones y ferias de arte, como la exposición de crianceros, el Artout Argentina, el Festival Bada de artistas contemporáneos, muestras en la Sala Lidaura Chapitel y la Expo Rural de Junín de los Andes. Sobre estos eventos, destaca la posibilidad de conocer a otros artistas y compartir saberes.

Se define como admirador de Molina Campos, resignificando su mirada desde el realismo, plasmando escenas de la cultura campera autóctona y paisajes cotidianos de la región. Así, en sus cuadros se suceden paisajes, animales y retratos: “Pintar me ayuda mucho a calmar la ansiedad, es una terapia para mí, para distraerme y relajarme. Ahora en verano aprovecho a pintar mucho, desde que me levanto, después de unos mates, hasta la tarde. Cada cuadro me lleva aproximadamente 30 horas de trabajo. El hecho de haber egresado de la epet 12 me ayudó mucho con las perspectivas y proporciones, el dibujo técnico me dio muchas herramientas”.

Además de la exposición que brindará en la 80° edición de la Expo Rural, Rodriguez adelantó que está trabajando en obras digitales, puestas en escena surrealistas y planea lanzar impresiones de alta calidad, para poder acercarlas a una mayor cantidad de público. Como si esto fuera poco, comenta que se encuentra explorando técnicas de escultura en madera, para proyectar próximamente reproducciones de animales.