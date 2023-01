Alfredo Muñoz sobre el asfalto de Lola Mora: “No nos tiren a nosotros porque parece que tenemos la culpa de todo”

En una entrevista realizada en RSM Radio, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Muñoz se refirió a los trabajos realizados en Chacra 30 por los deslaves en la zona de las 85 viviendas. También fue consultado por el asfalto de la calle Lola Mora, y los reclamos de los vecinos, cuando la semana pasada un camión enganchó el tendido aéreo que estaba por debajo de la altura mínima. “Es injusto decir que todo está mal, porque no es así”, expresó Muñoz respecto a este tema. Foto: archivo – Leo Casanova – RSM

Respecto a este tema, el funcionario municipal explicó que el Concejo Deliberante suspendió el cobro del pavimento por los reclamos de algunos vecinos, por problemas con las acequias. “El proyecto ejecutivo está aprobado y la calle está con las pendientes como corresponde. Se pidieron las interferencias de servicios. Nosotros no podemos bajar más la calle de cómo estaban los terrenos. Ese es un problema de muchos años de casas que quedaron debajo del nivel de la calle”, indicó.

En este sentido detalló: “En lo que es la obra de pavimento, no tenemos que hacer ninguna modificación. Sí se está trabajando hace un mes con el proyecto de las acequias. Entendemos que es necesario porque es una zona de mallín”.

Con respecto a la situación que se vivió la semana pasada con el camión enganchó el cableado aéreo de servicios, el funcionario municipal indicó que eso no es un problema del municipio. “Si hay un cable que está en riesgo es un problema del EPEN. O si circulan camiones de alto porte, que no pueden pasar por ahí, la verdad no es un problema del municipio. No nos tiren todo a nosotros, porque parece que tenemos la culpa de todo”.

En relación con el asfalto aclaró: “ El problema que tenía la gente desde hace un montón de años no existe más. Se le dió una solución. Es injusto decir que está todo mal, porque no es así. Es impresionante lo que ha mejorado el tránsito, porque no carga tanto la ruta 40 y también la circulación de los vecinos. No se puede decir que está todo mal”.

Muñoz se refirió a la obra realizada por la secretaría que encabeza “Si yo tuviera que bajar al nivel de las casas la calle sería una arroyo más que va por la Vega”. También hizo mención a la necesidad de una acera para circular de manera peatonal: “Estamos trabajando con el proyecto de acequias porque de allí el vecino tiene que hacer su vereda. Queremos hacer lo que realmente le corresponde al municipio para que después cada vecino pueda tener sus veredas en condiciones”.

Respecto a las opiniones de quienes reclaman, Muñoz ejemplificó con otro caso: “Estas son cuestiones en la que todos los vecinos quieren opinar. En cada lugar que vamos a trabajar es muy difícil que todos los vecinos estén de acuerdo. La semana pasada fuimos a trabajar al callejón Zalazar, que es paralelo al callejón de Torres, donde están pidiendo las acequias. Llegamos con los equipos y resulta que hay vecinos que no quieren que se haga la obra porque no quieren cambiar los caños que ya han colocado y que son de un tamaño que no permite el paso del agua, en el invierno”.

El funcionario quiso también recordar todas las tareas que se están realizando en la ciudad. “Me gustaría que quede en claro todos los trabajos que estamos haciendo, además de estos reclamos. La calle Los Pañiles, la bicisenda, que es una obra muy linda que se está haciendo en la zona de El Arenal, donde circula mucha gente que puede caminar, que va a poder circular con seguridad. En el mes de diciembre trabajamos en el barrio Cantera con un refuerzo de cañerías para que la gente no esté sin agua. Estamos mejorando lugares de la travesía urbana, como las rotondas. Hay cuestiones en las que se está trabajando y en todos los barrios tenemos gente haciendo alguna tarea”.

También se refirió a la obra de pavimentación de la avenida Los Lagos indicando que se está desarrollando la segunda etapa de los primeros 600 metros de un total de 1926. “Estamos colocando el material de base y en los próximos días vamos a comenzar con el hormigón desde el cerro Mesa hasta la ruta 40”.

Muñoz recordó también los preparativos para la calle Los Pañiles, a continuación de Perito Moreno, “que es un lugar que se rompió hace mucho tiempo, por el material de piedra que viene de Los Pañiles. La idea es pavimentar 100 metros que es la parte con mayor pendiente”.