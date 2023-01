Se corrió la 2ª fecha del Super Champ Series de Pinamar

La localidad balnearia tuvo, en la noche de ayer, la 2ª jornada del Monster Super Champ Series de Pinamar, con los mejores exponentes del motocross del continente y que tendrá su final el próximo sábado 28. Tiziano Sepúlveda @tizisepulveda Feli Quirno Costa @feli.qc204

La acción comenzó a las 21 hs, con las series clasificatorias para las categorías mayores, y desde las 23 hs fue el turno de las mangas finales, incluyendo la modalidad mini de 50 cc.

Los pilotos sanmartinenses Felipe Quirno Costa y Tiziano Sepúlveda fueron de la partida sin brillar en materia de resultados, pero absorviendo cada segundo de su participación en un evento internacional de tamaña dimensión y calidad.

Por el lado de Feli Quirno Costa tuvo dos buenas mangas clasificatorias en el 5º lugar, lo que le dio el pase a la final. Allí tuvo la desgracia de chocar con otro piloto, que con su pedalín le fracturó el peroné, dejandolo fuera de la competencia. Le deseamos pronta recuperación.

Al turno de Tizi, tuvo una muy buena manga clasificatoria, llegando en la 3ª posición lo que le valió el pase directo a la final. Como cuenta él mismo en sus redes: “En la final no tuve buena salida, que me dejó muy atrás y no pude remontar. Seguimos sumando experiencia y estoy seguro que el sábado será un mejor día”, explicó. La planilla definitiva lo muestra en la 13ª colocación.