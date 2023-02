Tal como estaba previsto se inauguró la cancha de césped sintético del barrio El Arenal

En el barrio El Arenal de San Martín de los Andes, se inauguró este sábado tercera cancha de césped sintético en la ciudad. Beneficiará a cerca de 2.500 niñas, niños y adultos.

El Gobierno de la Provincia, en una tarea conjunta entre el ministerio de Deportes y el ministerio de Economía e Infraestructura, a través de la Upefe, lleva adelante la construcción de canchas de fútbol con césped sintético en todo el territorio, como parte del Plan Quinquenal para el período 2019-2023.

En su discurso, el gobernador Omar Gutiérrez afirmó: “estamos llevando adelante una revolución deportiva y cultural. La cantidad de canchas de fútbol con césped sintético es un ejemplo de cómo se logran los objetivos cuando todos tiramos del carro para adelante. La política es el arte de hacer posible lo necesario”.

Señalo que “estas canchas no necesitan mantenimiento y generan adhesión deportiva temprana; vamos a iluminarla para que pueda estar disponible las 24 horas”. “Para nosotros, que nos criamos jugando al fútbol en las toscas, esto es un lujo, y como siempre digo, estos lugares permiten la integración dentro de la ciudad y luego con otras ciudades, a través de las competencias”, resaltó.

El mandatario indicó que “son muchas las canchas que inauguramos desde aquella primera en el club de veteranos. Y tengo el sueño de ir construyendo canchas de hockey con césped sintético, como hicimos con las canchas de fútbol. Pero antes, aquí en San Martín de los Andes, necesitamos una Sala de Actividades Físicas en Cordones de Chapelco, como me pidió el intendente, y vamos a trabajar en eso”.

Por último, expresó: “me siento muy feliz de que esto se haga en un club barrial. Esta infraestructura no es privilegio de un sector. Acá se lucha contra la droga y el alcohol”.

En tanto, el intendente Carlos Saloniti, manifestó: “lo mejor que tienen los sueños es que se hacen realidad. Y eso ocurre cuando hay un Estado presente, porque un club solo no puede hacer esto”. Agradeció al gobernador y a la ministra por la iniciativa y señaló que “la única realidad es que a partir de hoy la gente del pueblo va a poder disfrutar de esta cancha”.

Por su parte, Francisco Villa, presidente del Club El Arenal, dijo que “hoy es un día muy especial para el club. Vamos a cumplir 34 años desde que a un grupo de adolescentes se nos ocurrió esta idea para representar a nuestro barrio. Hoy tenemos esta cancha porque hemos trabajado seriamente, cuando hacemos las cosas bien el Estado da respuestas”.

“Hoy tengo el orgullo de ser el presidente del club, pero si no hay gente que acompañe no se llega a ningún lado. Este es un sueño cumplido, pero no es el último, hay mucho para hacer. Gracias señor gobernador, gracias intendente por acompañarnos”, finalizó.

En tanto, la ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas, señaló que “es un sueño tener esta infraestructura para el Club El Arenal. Celebramos esta obra que sirve para el disfrute de las familias, sin límites de edad, en un club con muchísimos años de historia. Servirá para que personas de todas las edades realicen actividades deportivas, recreativas y culturales”.