Reunión de vecinos de Kaleuche con el ejecutivo para que avance del acueducto Quilquihue-Los Robles

En el día de ayer se realizó una reunión en el Salón Municipal, en la que los vecinos del barrio Kaleuche fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Natalia Vita, y la directora del CoPE, Gisela Delgado, para pedir información sobre el avance del proyecto acueducto denominado Quilquihue-Los Robles. En el último encuentro, hace 20 días, desde el ejecutivo municipal habían explicado que, después de dos años sin avance, finalmente iban a presentar las respuestas a las observaciones técnicas y la documentación legal para que se inicie el financiamiento.

Se trata de alrededor de 1.200 millones de pesos que el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) había comprometido en el año 2020, y que por la falta de documentación había quedado parado. En ese momento, el organismo estatal también había confirmado una obra de saneamiento, que incluía un sistema de cloacas para el barrio Kaleuche, pero que por falta de avance se terminó perdiendo.

Si bien, en los últimos meses el ejecutivo municipal reactivó el trámite del acueducto, los vecinos están preocupados ante la posibilidad de que se vuelva a estancar. Los funcionarios municipales explicaron que la semana que viene estarán presentadas las respuestas a las observaciones técnicas y a nivel legal ya está acordado un borrador con los dueños de los loteos a los que se les requiere una servidumbre de paso.

Con esta respuesta, los vecinos pidieron una nueva reunión para el viernes de la semana que viene, con el fin de corroborar que todo fue presentado y el trámite se vuelve a reactivar en el organismo nacional que subsidia el proyecto. “Si nosotros no venimos a insistir, el municipio lo deja olvidado y no el proyecto no avanza”, comentó una de las vecinas, mientras que otro de los presentes explicó: “El financiamiento, en realidad, es un subsidio, por lo que el municipio se ahorra más de 1.000 millones de pesos. No entiendo por qué no avanza”.