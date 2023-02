Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lionel Scaloni y la hinchada argentina recibieron los premios The Best

The Best 2022 se llevó a cabo este lunes 27 de febrero en París, donde la entidad madre del fútbol internacional realizará el evento en el que se premia al mejor jugador del año, entre otros reconocimientos. Mirá los premios que se llevaron los representantes argentinos.

Los premios The Best, que la FIFA entrega para reconocer a los mejores exponentes del fútbol de cada año, tendrán este lunes su ceremonia en París, con los integrantes de la Selección Argentina monopolizando las nominaciones, ya que Lionel Messi irá por el galardón de Mejor Jugador, Lionel Scaloni el de Mejor Entrenador, Emiliano ‘Dibu’ Martínez el de Mejor Arquero, y los fanáticos de la Albiceleste por el de Mejor Hinchada.

El primero de los argentinos premiados fue el arquero de la Selección Argentina y quien defiende los tres palos del Aston Villa, en la Premier League.

El arquero de la Albiceleste se quedó con el premio al mejor arquero del 2022 y al recibir el galardón afirmó: “Es algo muy lindo para mi carrera, todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país, es algo hermoso. En el país sentimos ese orgullo, mi familia, el Aston Villa, la Selección. Era el sueño de toda mi vida”.

Además, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección se emocionó al hablar en la premiación al ser el primer argentino en su puesto de ganar este trofeo y explicó quiénes son sus referentes: “Mi ídolos son mi papá, mi mamá. Soy esto gracias a ellos”.

Más tarde fue el turno de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina y campeón del Mundial de Qatar 2022, quien renovó el contrato con la AFA para continuar al frente de la Selección, fue galardonado como el mejor entrenador del mundo. Superó a Carlo Ancelotti, de Real Madrid, y Pep Guardiola, de Manchester City.

“Quiero agradecer a todos, especialmente a los futbolistas que votan. Quiero felicitar a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria, al presidente de la AFA que me dio la oportunidad. A Aimar, Ayala, Samuel, Tocalli, Martín, y todo el cuerpo técnico, que son mis amigos. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país, verlos disfrutando no tiene precio. Lo jugadores han jugado para ellos y estamos eternamente agradecidos. Por último a mi esposa e hijos que están acá, a mi mamá, mi papá y mi familia en Pujato, que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país”, declaró.

Además también, para la FIFA la hinchada argentina es la mejor hinchada del mundo. Según determinó la FIFA, al momento de la nomación, el premio fue porque los hinchas “viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires”.

El encargado de recibir el galardón fue Carlos Pascual, conocido popularmente como El Tula, hincha santafesino de 82 años, que estuvo en 13 mundiales y presenció en cancha las tres coronaciones de la Selección Argentina.

“Me hacen poner mas nervioso de lo que estoy. Es un placer volver a estar acá, entre los tres. Los dos tuvieron un año grandísimo. Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu en representación de ellos. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento al grupo por todo lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, haber conseguido mi sueño después de tanto pelearlo, buscar e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y pocos lo pueden conseguir. Yo por suerte lo pude obtener. Por último quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido ese momento tan hermoso que va a quedar de por vida en el recuerdo. Les mando un beso grande a mis hijos que están mirando y vayan a dormir ya”, declaró el rosarino.

Messi -también formó parte del 11 ideal de la FIFA- compitió en la terna con dos franceses: Kylian Mbappé, su compañero del PSG, y Karim Benzema, el delantero del Real Madrid que venía de ganar el Balón de Oro, que no es el mismo premio, sino que se trata del que entrega la revista francesa France Football, que ya coronó a Leo en siete oportunidades.

Sobraban los motivos en París para que Messi sea elegido una vez más como el mejor futbolista del mundo, pero a decir verdad hay uno que no tenía discusión: el capitán argentino fue el MVP del Mundial de Qatar 2022, que todavía está fresquito en la memoria del mundo futbolero. El nivel de Leo, autor de siete goles, cuatro de penal, fue decisivo para que la Selección Argentina conquiste la tercera estrella de su historia después de 36 años de espera (las anteriores habían sido en 1978 y 1986).

Y fue así como Messi consiguió su segundo The Best, tras haberlo ganado en 2019, cuando compartió terna con Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk. En aquella oportunidad se había consagrado campeón de La Liga de España con Barcelona y en total de la temporada había marcado 51 goles en 50 partidos disputados. El premio, que se entrega desde 2016, fue ganado también por Cristiano (2016 y 2017), Luka Modric (2018) y Robert Lewandowski (2020 y 2021).