Rivera: “El MPN propone un proyecto consolidado, querer gobernar la provincia con alianzas absolutamente distintas, es especular políticamente”

La concejal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) local, Eliana Rivera, habló con RSM Radio este martes, en virtud del acercamiento a la fecha de las elecciones e hizo un repaso también de los últimos acontecimientos que significaron un cambio dentro del bloque que preside en el Deliberante sanmartinense.

Vale mencionar que Rivera espera poder repetir la concejalía por otros cuatro años, ya que es candidata por el partido oficial, ocupando el tercer lugar de la lista para las elecciones del próximo 16 de abril.

Respecto a cómo viene llevándose la campaña y las propuestas que tiene el MPN para hacer frente a una elección, Rivera señaló que “estamos construyendo un proyecto junto a Marcos Koopmann y Ana Pechen, una propuesta territorial y neuquina. Con una plataforma que se viene armando entre todas las ciudades del interior, con una propuesta federal y sabiendo lo que ocurre en cada una de las localidades. Hay muchas cuestiones que quedan por construir legislativamente, por eso es un desafío importante, buscar en primera instancia repetir la intendencia junto con Carlos Saloniti, pero también sabiendo que hay un trabajo que seguir manteniendo a nivel legislativo”.

Con respecto a los temas pendientes que quedan por realizar, explicó que “los temas que aún quedan por resolver son importantes y serán tratados este año. En lo que a mí respecta, son temas ambientales, para buscar seguir siendo un San Martín sustentable, sostenible, con una planificación estratégica relacionada al cuidado de nuestros recursos. Nos queda mucho por legislar para el cuidado de nuestros recursos y es el desafío de acá por delante durante este año legislativo. Uno de los temas importantes también tiene que ver con lo que venimos trabajando desde hace un tiempo en la Mesa Intercultural, es la ordenanza de animales sueltos. Es algo importantísimo poder darle una solución a este tema. Buscando convenios, coordinando con el Gobierno de la provincia, con el Director Provincial de Seguridad Vial para tener un abordaje integral de la temática, y sobre todo en nuestra zona donde hay múltiples jurisdicciones. Están también los temas de estacionamiento medido, el proyecto de movilidad urbana que venimos trabajando, es necesario un reordenamiento en este sentido y por eso hay trabajo por delante”.

La concejal también hizo referencia a los cambios que hubo dentro del bloque oficialista, y fue bastante crítica, dado que la concejal Da Pieve, dejó el MPN para armar un unibloque en el espacio que tiene como representante a Rolando Figueroa, comentó sobre esta cuestión.

En ese sentido, la actual presidente del bloque del MPN, indicó que “ésta es una cuestión que la concejal Da Pieve venía gestando hace un tiempo ya. El acompañamiento a Rolando Figueroa era algo público. Primero con sus pretensiones de ser la candidata a intendente y luego quedó relegada a una lista de concejales, que terminó siendo la colectora de la candidata de Nuevo Compromiso Neuquino, acompañando justamente a Figueroa. Más allá de materializarse su candidatura por otro espacio, es un tema que veníamos tratando, con el respeto que se merece pero sobre todo por sentido común. Era impensado poder seguir trabajando en un mismo bloque cuando mostramos las diferencias que se ven en las declaraciones que se hacen. El MPN tiene las puertas abiertas siempre, no solo para entrar, sino también para salir”.

Rivera además se mostró sorprendida por la decisión de la concejal Da Pieve, de dejar el MPN para irse detrás del espacio de Figueroa. “Sorprendió que haya llegado a la banca que hoy ocupa por el MPN en 2019, haya decidido dejar de ser parte, no solo del bloque sino del partido. En las elecciones internas legislativas, acompañó abiertamente la candidatura de Llancafilo y Ferraresso y luego todos nos encolumnamos detrás de Figueroa para tener una banca en el Congreso Nacional. Lo que no puedo dejar pasar son las declaraciones para formar en unibloque, ya que manifestó que “va a dar un grito ante las injusticias, hacia la falta de respuestas, de propuestas, de cambios, de gestiones”. Eso sí me sorprende porque lo que hace es ensuciar al rival de una forma desleal desde el lugar que hoy ocupa. A mí me gustaría sinceramente saber cuáles son esas injusticias, por qué no las planteó cuando se deberían haber hecho y qué respuestas obtuvo. Esto no deja de ser una campaña de desprestigio, que es lo que nos tiene acostumbrado su referente político, porque sino terminan siendo títulos repitiendo un speach, pero necesitamos que se fundamenten estas injusticias. Eso es lo que me hubiera gustado, saber que tenía esos reclamos, saber cuáles son y acompañarla para obtener las respuestas necesarias, porque hasta hace poco estuvo trabajando con nosotros y con el Ejecutivo municipal y provincial. Acá está claro que no se trata de proyectos, ni de ideologías, ni convicciones, sino de especulación política”, analizó la actual presidenta del bloque.

Rivera siguió con su análisis haciendo referencia a la decisión de Figueroa de no presentarse a las internas del partido provincial y lo acusó de armar un frente de frentes para obtener una candidatura a gobernador. “Cerró con un sector del peronismo, con otros espacios y con un sector del PRO, liderado por Mauricio Macri, sabiendo que el propio Figueroa fue uno de los detractores más importantes dentro de la provincia cuando fue presidente. Este frente de frentes es un avanzar contra nuestro partido provincial con el objetivo de manejar nuestros recursos, que es Vaca Muerta, esa es la realidad. No se asegura la gobernabilidad de Neuquén con un rejunte de ideas e ideologías, hay antecedentes de esto. Con aciertos y desaciertos, Vaca Muerta ha sido posible porque el MPN ha dado estabilidad política y jurídica, siempre propone proyectos consolidados. Lo que vemos todos los días es la confusión del electorado, porque con tal de tener un espacio de poder se tejen alianzas con quien sea para ocupar espacios importantes. Este tipo de alianzas, de construcciones, no permiten gobernar en el corto plazo, más con una provincia con los recursos que tiene Neuquén, alimentamos un descreimiento social”, manifestó la concejal.

Para finalizar, la concejal reiteró que “el MPN siempre ha generado proyectos que han siempre han generado propuestas, construyendo sin campañas de desprestigio. El referente del partido Comunidad, antes de afianzar su candidatura, tejió alianzas con los partidos nacionales, pero también criticaba al gobierno nacional, acusándolo de ser centralistas y poco federal. Lo mismo hizo cuando era vicegobernador de la provincia y el presidente era Macri. En esa época hablaba de que era un generador de políticas que no mejoraban las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y hacía referencia del enorme endeudamiento que generó el ex presidente. Pero hoy vemos lo que construyó logrando hacer alianzas y un rejunte con esos espacios que hasta hace poco los criticaba en todos los medios porque eran políticas que no beneficiaban a Neuquén”.