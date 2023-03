“El mundo no se hizo en dos días”: el nuevo álbum de Pedro Aznar que presentará en San Martín de los Andes

Pedro Aznar presentará en vivo su más reciente álbum, “El mundo no se hizo en dos días” y hará un recorrido por diferentes canciones de su vasta trayectoria, entre las cuales no faltarán sus grandes éxitos. En nuestra ciudad, la cita será el 22 de marzo, en Le Village. RSM Radio conversó en vivo con el cantautor argentino para conocer más detalles sobre este show y la gira que lo tendrá recorriendo parte del país.

“Es una alegría para mí volver a San Martín, tengo muchos amigos y es una ciudad que siempre me reconforta visitar”, comentó Aznar al inicio de la charla. “El mundo no se hizo en dos días (escúchalo acá) es un disco que empecé a trabajar en el 2018. Después, en 2019 hice dos proyectos en colaboración con dos queridos amigos colegas: Manuel García, de Chile, en el álbum “Abrazo de manos”; y “Utopía”, un álbum de tangos originales de Ramiro Gallo. Retomé a trabajar en “El mundo..” en 2020, durante la pandemia, y usé ese tiempo de parate forzado para escribir mucho. Me dediqué a componer y escribir una gran cantidad de material que después, en 2022 terminé de redondear”, explicó.

El resultado es un álbum doble de 20 canciones cuyo proceso atestigua estos últimos cuatro años, y que, en palabras del propio artista, resultó su disco “más personal en mucho tiempo”: “Me dediqué a mirar profundamente hacia adentro y hacia afuera, a reflexionar sobre lo personal y lo político, en el sentido amplio de la palabra. Son letras muy comprometidas, directas, honestas y profundas, y están hechas desde el lugar del placer y el disfrute de la música. Fue, para mí, una gran reconexión con el placer de hacer música, como si se hubiera reformulado en mí el músico, el compositor y el comunicador, con el público. Me di cuenta de la potencia comunicativa que conlleva mi trabajo y me hizo dar un giro a lo que hago y cómo lo hago”.

“El trabajo durante la pandemia fue muy fluido y espontáneo, al punto que hay muchas canciones en este disco que las soñé: un retazo de letra, un ritmo o un acompañamiento. Me pasa con cierta frecuencia, pero con este disco en particular hay mucho más trabajo cuya génesis fue esa. Creo que tiene que ver con que aquel momento fue de mucho revuelo interior. Nos quedamos solos con nosotros mismos y eso generó que nos miráramos con una apertura mayor, y ahí se revolvió el avispero”, recordó Pedro Aznar en vivo en RSM Radio.

El álbum consta de 19 canciones originales más una adaptación al castellano de una hermosa balada de John Legend, “Todo sobre mí”. Estilísticamente abarca un terreno amplio que va desde rock, soul y jazz a balada, folk, neobarroco, clásico, trap y reggaetón”, cuenta el artista.

Las temáticas abordadas son la crisis ambiental mundial, la desidia e inercia de los gobiernos al respecto, la necesidad de cambiar la matriz energética de los combustibles fósiles a las fuentes renovables, la creciente prepotencia y manipulación de las democracias por las megacorporaciones, el amor personal con sus cielos e infiernos, el amor y el cuidado de toda la vida con la que compartimos este viaje y una mirada crítica sobre la cosificación de la mujer y la banalización de lo erótico, convirtiéndolo en un artículo más a la venta.

“El mundo no se hizo en dos días conecta con toda mi discografía previa, es el heredero de lo que venía haciendo habitualmente. Pienso que es buena una dosis de irreverencia con uno mismo, de soltarse a jugar y jugarse a decir las cosas con una mayor ligereza de espíritu, como si uno estuviera en una rueda de amigos. Y este disco tiene mucho de eso, es espontáneo, fresco”, concluyó el músico.