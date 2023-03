Conocido delincuente nuevamente detenido por robar más de 10 veces la distribuidora de Villa Paur

El hecho ocurrió el día sábado por la noche cuando uniformados de Comisaría 43° del Barrio El Arenal, realizaban patrullajes preventivos en el barrio Villa Paur, donde observaron a un conocido delincuente salir de una empresa distribuidora de bebidas con elementos presuntamente mal habidos.

El sujeto, al notar la presencia policial emprendió la huida pero fue rápidamente aprehendido y demorado. Luego, los Policías observaron en detalle el lugar constatando que el malviviente había dañado el cerco perimetral para sustraer bebidas alcohólicas.

No es la primera vez que la distribuidora vuelve a ser víctima de robos y destrozos. Vale mencionar que el autor de este robo ya había ingresado y robado en más de diez oportunidades. Es un conocido delincuente que tiene a mal traer a vecinos y en particular al dueño de la distribuidora que no cesa de robarle pese a tener muchísimas causas en su contra.

En esta oportunidad fueron los uniformados quienes lo encontraron “in fraganti”. Como consecuencia, el sujeto fue trasladado a Sede Policial, pese a que horas más tarde fue nuevamente liberado y los elementos restituidos a la empresa damnificada.