“Si para el lunes no están los sueldos abonados, habrá paro del transporte urbano de pasajeros”, aseguró Marcelo Más

Nuevamente volvieron los problemas con el transporte público de pasajeros a nuestra ciudad. Es que a pesar de haberse firmado un nuevo contrato con la empresa Expreso Colonia, la situación, a priori, parece ser mucho más complicada de lo que se supone. Foto: RSM

La empresa reclama más de 60 millones de pesos al gobierno municipal de deuda para poder afrontar el pago de haberes del mes de marzo. Además de que la histórica deuda, que el municipio tiene y que reconoció para no perder el servicio, con los intereses, ya habría alcanzado los 200 millones de pesos, algo que parece ser impagable.

“Está muy complicada la situación actualmente, los trabajadores merecen cobrar sus haberes y al día de hoy no se pagaron y desde el municipio nos anticiparon que no hay plata. Así que si para el lunes no están depositados los sueldos de los trabajadores del tranporte público, comenzaremos con la medida de fuerza”, indicó a RSM, el delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Delegación San Martín de los Andes.

¿Por qué cada vez es más complicado? Porque la empresa le cobra al municipio por kilómetro recorrido. El tema es que, además de haberse agregado más frecuencias, se cuenta cada kilómetro que se hace, así vayan a cargar combustible o vuelvan desde el último destino a cabecera sin brindar el servicio. Por otra parte, cada vez hay más pasajeros, pero se recauda menos. Esto surge porque no existen los controles que había antes cuando las condiciones eran otras. Entonces, al no haber inspectores, hay pasajeros que pagan, como debe ser, mientras que en otros casos esto no se cumple. Es más, de acuerdo a los informes preliminares, cada vez viajan más jubilados, cuando no aumentó la población en ese sentido.

Hay que mencionar también que uno de los recorridos que viene del Callejón de Torres y baja hacia el centro de la ciudad, fue retirado en las últimas semanas, por lo que los vecinos habrían reclamado por este servicio que fue retirado de manera unilateral.

Sin lugar a dudas, sabiendo de toda esta situación, en medio de una campaña electoral, traerá viento de cola para los candidatos y para que la política en los próximos días, en caso de que se profundice esta crisis, comience a mirar el servicio urbano y se analice si el contrato firmado y aprobado con la empresa que presta actualmente el servicio, era lo mejor que le podía pasar a la ciudad. En el medio, como siempre quedan los usuarios.