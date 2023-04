Arranca la Liga de Vóley de Menores con participación sanmartinense

El sábado en instalaciones del Bariloche Vóley Club se disputará la primera fecha del certamen de vóley menor con varios encuentros en categoría Sub 16 y Sub 18 en ambas ramas. Además se programaron partidos de la primera división damas y de la segunda en damas y caballeros.

En vísperas de las elecciones provinciales rionegrinas se diagramaron encuentros sólo para el día sábado 15 en instalaciones del Bariloche Vóley Club, donde la actividad comenzará desde 9 horas y culminarán cerca de las 20 horas con encuentros de mayores.

El club se va a dividir en dos canchas y todo va a comenzar a las 9 horas. En cancha 1 estarán jugando en Sub 16 caballeros Bariloche Vóley Club 1 ante Bariloche Vóley Club 2. En cancha 2 lo harán Bariloche Vóley club en caballeros Sub 18 ante la Escuela Municipal de Vóley 1.

A las 10:15 habrá dos partidos de damas Sub 16. En cancha 1 Escuela Municipal 1 ante Bariloche Voley Club 3. En cancha 2 Escuela Municipal 2 ante Bariloche Voley 4. Desde las 11:30 horas, también en damas Sub 16 , en cancha 1 Cumbre de San Martín de los Andes juega con Bariloche Vóley Club 1. En cancha 2 se miden el Centro de Educación Física número 7 de Villa la Angostura ante Bariloche Vóley Club 2.

A las 12:45 en categoría caballeros Sub 16 en cancha 1 chocarán Bariloche Vóley Club 1 ante la Escuela Municipal. En cancha 2 en damas Sub 18 lo harán el C.E.F. 7 de Villa la Angostura ante Bariloche Vóley Club 1.

A las 14 horas se disputarán dos encuentros de damas Sub 16. En cancha 1 Cumbres de San Martín de los Andes ante Bariloche Vóley Club y en cancha 2 el CEF 7 de Villa la Angostura ante la Escuela Municipal 1. Desde las 15:15 en cancha 1 en damas Sub 16 chocan Cumbres de San Martín de los Andes ante Bariloche Vóley Club 2 y en cancha 2 en caballeros Sub 16 cierran la fecha de menores CEF 7 de Angostura ante la Escuela Municipal 2.