Un final feliz y un nuevo comienzo: la experiencia de Silvio Del Pino y el proyecto EAMI

Durante la tarde del pasado martes 11 de abril, en la sede vecinal El Molino, el sanmartinense Silvio Del Pino recibió la tan ansiada silla de ruedas especial, que no solo le permite moverse con mayor comodidad, sino también seguir participando de EAMI (Expresiones artísticas motivacionales e inclusivas), el grupo en el cual baila junto a Alejandra San Martín.

La gestión de esta silla de ruedas, proveniente de Estados Unidos, se realizó mediante la Fundación manos que ayudan y la ONG Cilsa en un trabajo en conjunto que requirió mucha responsabilidad, persistencia y seguimiento. Ingresada al país a través de la aduana, la silla viajó a Santa Fé, donde se encuentran las instalaciones de Cilsa, lugar en el que se ensamblan estos y otros elementos ortopédicos. Desde ahí, se trasladó a Cipolletti, a la sede de la Fundación Manos que Ayudan.

Finalmente, luego de todo este viaje, en la tarde de este martes, la silla llegó hasta el barrio de La Cascada, donde la esperaba el vecino sanmartinense Silvio Del Pino. Emocionado y agradecido, Silvio contó a RSM la alegría y la sorpresa con la que fue a retirar este tan necesario instrumento para su libre movilidad.

Silvio tiene 34 años y desde el 2019 participa de EAMI, el grupo de Expresiones artísticas motivacionales e inclusivas, que empezó a afianzarse como proyecto colectivo desde junio del año pasado: “En 2019, nos invitaron a bailar tango desde el Club de Amigos de Puentes de Luz, donde yo también participo. Después de esa experiencia nos fueron invitando a bailar a otros eventos, bingos, y espacios de danza folklórica”, relata Silvio. View this post on Instagram A post shared by Expresiones Artísticas 🇦🇷🕺💃 (@eamigrupo)

A partir de esta experiencia, la idea de formar un proyecto colectivo que permita a los jóvenes con discapacidad expresarse desde el lugar que más les guste empezó a crecer: “Hay muchos chicos que bailan, que tocan instrumentos, conducen o manejan técnicas de iluminación y sonido. Lo que queremos es brindar la oportunidad de expresarse con libertad”.

Para conocer más novedades sobre AEMI, se puede ingresar a sus redes sociales (@eamigrupo) donde también se puede disfrutar de videos y fotografías de eventos en los que participaron estos artistas sanmartinenses.