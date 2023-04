La sanmartinense Rosalba Gonzalez, de Ñuke Kila, brindará un taller gratuito de tejido este fin de semana en Wenüy

Tejedora de toda la vida, emprendedora y facilitadora de cursos y talleres, Rosalba es un emblema local. Este viernes 21 y sábado 22 de abril, desde las 15hs, en Wenüy (base del cerro Chapelco), brindará un taller libre y gratuito, en el que compartirá todas sus técnicas y conocimientos sobre tejido en fieltro. Para asistir solo hay que anotarse.

A lo largo de todo su crecimiento profesional, Rosalba ha realizado una innumerable cantidad de cursos, buscando siempre mejorar sus técnicas y su emprendimiento comercial: “Ñuke Kila”, con estilo y tradición étnica de la Patagonia. Sus tejidos y piezas de fieltros han llegado a distintos países, y en su taller recibe a vecinos y turistas que compran sus prendas y aprenden sus técnicas.

Rosalba comenzó a trabajar con lana desde muy chica, cuando su madre, Aleja Treuquil, del paraje Payla Menuko, luego de hilar las lanas de sus ovejas, necesitaba venderlas, y para eso salían juntas. Un día le dijo que tenía que aprender a tejer. Rosalba tenía entonces unos 12 o 13 años y comenzó a realizar, a pedido de su mamá, chalecos para hombres, porque, según ella, eran los que trabajaban en el campo y necesitaban abrigarse. Luego, se fue perfeccionando y cuando tenía 17 años, se asociaron: la hija tejía lo que la madre hilaba.

Tiempo después, tras la muerte de su mamá, Rosalba se tomó un tiempo para transitar ese dolor y, cuando volvió a tejer, no paró nunca más. Fue entonces cuando surgió su emprendimiento: “Cuando presentamos el proyecto Ñuke Kila, que significa “tres madres”, teníamos que tener a alguien que nos hile las lanas. Conseguimos gente de las comunidades y empezamos con ellos. Grupos de mujeres que hilaban cerca de Las Coloradas, después en Quila Quina y Puente Blanco, también en Junín de los Andes. También, fui haciendo cursos en el INTA, en el INTI, talleres sobre costos que brindaban el municipio y la provincia; todo lo que a mí me generaba interés para trabajar con las lanas, lo hacía, como los cursos de diseño y diseño gráfico que realicé”, contó la tejedora.

Un día le ofrecieron desde el municipio sumarse al programa “Sello de Origen, Hecho en San Martín de los Andes”, que estaba destinado a productores y empresarios de la ciudad. Estuvieron durante dos años trabajando para lograrlo. Ella era la única artesana.

Hace 6 o 7 años, Rosalba comenzó a trabajar con el fieltro. Antes sólo tejía, hacía sacos y chalecos con lanas de oveja. Aprendió la técnica de los hilados y los tejidos en el INTA, con Daniel Biagetti, “un señor que vino de Córdoba y nos enseñó cómo llegar a un valor y cómo trabajar bien las lanas para que nos rindan. Ahí aprendí la hilatura que yo necesito, que es flojita, que no es retorcida, la que preciso para hacer mis chalecos. De ahí fui a las comunidades a mostrarles cómo necesitaba que me hilaran las lanas. No fue fácil, porque ya tenían su forma, pero lo fuimos logrando. Trabajo con un grupo de mujeres que siempre me traen las mejores lanas, super suaves, blanditas, con poca torsión y en colores naturales”.

Recordando sus comienzos y todo el camino recorrido, Rosalba expresó: “Cuando empecé, me preguntaron cuál era mi deseo más grande. Y yo dije que sería vender desde mi taller, porque puedo estar con los chicos al lado, hacerles la comida, mandarlos a la escuela, ayudarlos en la tarea y de paso trabajar en mi casa. Y me decían, ¿se irá a lograr? Yo creo que sí, respondí. Y se dio: trabajo aquí, doy cursos aquí, enseño todo lo que me acuerdo, trato de enseñar al máximo todo lo que he aprendido para que no se pierda esta técnica”.

Este fin de semana, Rosalba va a compartir todos esos conocimientos con la comunidad, el viernes 21 y sábado 22 de abril, a partir de las 15hs. El taller es libre y gratuito. Para reservar tu lugar podés hacerlo por Instagram (@wenuy_refugio) o por Whatsapp 2996551134.

Fotos: RSM.