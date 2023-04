El humorista rionegrino Petroka se presenta por primera vez en San Martín de los Andes

Actor, músico y standupero, oriundo de Cinco Saltos, Río Negro, Mario Uribe, conocido como “El Marito”, está recorriendo el país con su show unipersonal de humor, con momentos musicales, llamado “Petroka: la biyuya continúa”. Por primera vez, se presentará en San Martín de los andes el viernes 5 de mayo, a las 21hs.

Luego de haber recorrido todo el país en el 2022, con localidades agotadas en casi todas sus funciones, “El Marito” vuelve esta nueva temporada con una nueva propuesta para sus más fieles seguidores. “Petroka. La Biyuya Continua…” es un show humorístico totalmente renovado, apto para todo público, donde estará presente “El Marito”, una clase musical de un personaje muy particular: “El Profe”, donde también el público será protagonista desde la platea con intervenciones.

El comediante saltó a los escenarios luego de que uno de sus videos humorísticos sobre la forma de actuar de los empleados de la industria petrolera de la Patagonia se hiciera viral en redes sociales (@elmaritoo_). “Me gusta la adrenalina antes de salir al escenario pensando si lo van a pasar bien, si les irá a gustar. Y me gusta que en ese rato en el teatro la gente se relaja, se olvida de todo y la pasa bien”, expresó el artista en medios nacionales.

“Desde que era chico me daba cuenta de que se me hacía fácil hacer reír a los demás. Era también una forma de aceptación en los grupos de la escuela. No jugaba bien al fútbol, no corría rápido, no fui el fachero de la clase, pero los hacía reír. En la escuela secundaria, se repitió un poco esa historia, me animé a hacer radio algunos años, estudié música y después teatro”, contó.