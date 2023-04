Proponen que se informen los plazos en los trámites municipales

La semana pasada en el Consejo Deliberante se presentó el defensor del pueblo, Fernando Bravo, para realizar el balance anual correspondiente al año 2022. Entre otros temas, se mencionó un proyecto de ordenanza de derecho a la información que se propuso al cuerpo legislativo para que los vecinos de nuestra localidad sean informados de los plazos de distintos trámites y las respuestas a las distintas demandas. Foto – Archivo RSM

Este proyecto consiste en informar al ciudadano, cada vez que se acerque al edificio municipal a realizar trámites, sobre el tiempo límite de respuesta por parte del sector administrativo del Municipio. Asimismo, Bravo comentó que tiene que ver con el procedimiento del proceso escrito, que muchas veces queda sin respuesta. El silencio administrativo, que ocurre cuando no hay respuesta por diez días, se transforma en petición denegada, haciendo pensar a la población que no obtuvo respuesta. En el caso de la administración pública, si no hay devolución, la ley dice que queda denegado el pedido y se produce un abandono del proceso por parte del demandante o reclamo a viva voz. «En este caso se puede enviar un pronto despacho y obliga a la administración a pronunciarse», comentó.

Luego del pronto despacho, la persona puede recurrir a la justicia con un amparo por mora administrativa y la misma ordenará a la administración pública a responder. Cabe destacar que la mayoría desconoce este derecho y Bravo lo ejemplificó con el único caso que hubo en nuestra localidad de un amparo por mora realizado por una asociación civil a la provincia de Neuquén por la ley de bosques. «Como la mayoría desconoce, proponemos que en todo trámite iniciado por escrito, reciba en el papel una nota donde marque los derechos», agregó.

Por otro lado, propuso agregar la ordenanza que menciona los plazos de los trámites para que los residentes de nuestra localidad tengan en cuenta el tiempo de respuesta límite de los trámites municipales. En segunda instancia, hizo referencia a cuando hay respuesta y el funcionario se compromete a realizar algo al respecto de la solicitud enviada por el residente. En este caso, aclaró que al haber un incumplimiento por parte del mismo, luego de asumir el compromiso, el propio estado debe de informar al vecino en que fase se encuentra el trabajo. «Hubo un caso de un vecino que esperó 13 años a que le saquen un árbol y ante la desolación por incumplimiento, se acercó a la defensoría», culminó.