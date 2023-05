Para el Gobierno el paro de ATEN “perjudica la planificación familiar”

El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, se refirió a la medida gremial que se llevó adelante hoy en reclamo por el estado de mantenimiento de algunos edificios escolares. Foto: Federico Soto

“No es un día feliz para la educación, miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes pierden un día de clases por una convocatoria gremial definida de manera repentina que perjudica la planificación familiar”, indicó el titular de la cartera.

Llancafilo contextualizó: “La realidad indica que de 695 edificios escolares que tiene nuestro sistema educativo, hoy 14 tienen alguna dificultad para el dictado de clases presenciales, de estas, 13 han tenido presencialidad durante lo que va del año y en estas últimas semanas tuvieron alguna situación. El CPEM 40 es el único establecimiento que no ha tenido presencialidad durante el año y no es que lo minimizamos, para nosotros un edificio que no tenga actividad o un estudiante que no tenga clases es importante”.

Agregó que “lo que llama la atención es que, si para un sector gremial hay 20 establecimientos educativos con problemas edilicios que no permiten la presencialidad, ¿por qué se deja sin clases a miles y miles de estudiantes de los otros 675 edificios escolares?”.

Llancafilo añadió que “el 98% de los establecimientos escolares están con presencialidad plena y a diferencia de otras provincias tenemos más de un 95% de efectividad de días de clases dictados en lo que va del año”.

“Está claro que todos los días hay situaciones edilicias y las hemos reconocido, es lógico que haya desperfectos producto del uso diario. Por los edificios escolares públicos transitan más de 200.000 estudiantes, más de 20.000 docentes y 7.000 auxiliares diariamente. No desconocemos que queda mucho por hacer y reconocemos que falta infraestructura escolar debido al crecimiento vegetativo y por la cantidad de familias que llegan desde otros puntos del país a vivir en la provincia, lo que lógicamente ha aumentado durante estos años la matrícula de manera exponencial”, expresó.

En cuanto a materia de infraestructura y mantenimiento escolar, el ministro informó que se duplicó la inversión. “Se están ejecutando en este momento 5.000 millones de pesos en obras nuevas, más de 2.000 millones en ampliaciones y en Neuquén Capital, en los primeros cuatro meses del año, se invirtieron más de 700 millones de pesos para mantenimiento escolar preventivo”.

Detalló también que “estamos avanzando con infraestructura educativa nueva en modalidad técnica, como la obra de la nueva EPET 23 de Añelo (1.650 millones de pesos); se licitó el nuevo edificio de la EPET 25 (1.850 millones de pesos) de Plottier y el CPEM 96 de San Martín de los Andes”.

Finalmente, respecto de lo sucedido en la Escuela Primaria Nº 354 de Neuquén capital, Llancafilo dijo: “Allí hay una situación lamentable de la que han sido víctimas estudiantes, docentes y auxiliares. Está comprobado que alguien colocó un trozo de madera de 60 centímetros en la cámara de combustión de una caldera; el humo emanado terminó en una situación de crisis que requirió una evacuación. Lo sucedido no tiene que ver con falta de mantenimiento. De hecho, está comprobado que la empresa especialista en calefacción hizo mantenimiento en febrero y luego intervino otras veces a pedido de la dirección de la escuela y hay registro de ello”.