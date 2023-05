Destacables actuaciones de Cumbres y Lácar Vóley en las fechas 8 y 9 de la Liga de Bariloche

El fin de semana en instalaciones del Bariloche Vóley Club se disputaron más de treinta partidos de vóley correspondientes a la fecha 8 y 9 de la Liga de Vóley de Bariloche. Pasaron las categorías Primera y segunda damas, damas Sub 18 y Sub 16. Además se jugaron partidos de la primera división caballeros, caballeros Sub 18 y Sub 16 con la participación de quince instituciones de Río Negro, Chubut y Neuquén.

De la fecha arribaron equipos de Cumbres y Lácar de San Martín de los Andes, el Centro de Educación Física de Villa la Angostura, Atlas Vóley de Lago Puelo de Chubut y una enorme delegación de Asociación Deportiva Centenario que arribó con categorías menores y un fuertísimo equipo de la primera división que ganó en todas sus presentaciones.

Por el lado de Cumbres su cuerpo técnico contó a RSM, previo a dar detalles sobre su actuación, que “No hubo muchas fotos ni alegría por los triunfos, ya que todo Cumbres sigue consternado por el fatal accidente de Mati Rosa. Por eso y por acompañamiento y respeto a la familia, jugamos con luto y sin demasiados gestos de alegría.”

En primera división Cumbres jugó 3 partidos de la fase de “vuelta” con los mismos equipos de la semana anterior. En un partido muy exigente el sábado superaron a Campanario por 3/2.

Un rato mas tarde y con el lógico cansancio de haber jugado más de 1 hora y media, fue el turno de Voley Club La Giralda, obteniendo un resultado de 3/1 a favor de Cumbres.

El domingo a primera hora, y a pesar de haber descansado poco y mal por problemas de la organización con el alojamiento del equipo sanmartinense se jugó con Huayras, logrando un nuevo triunfo por 3/1.

Las chicas de la sub 16 viajaron el domingo a jugar 2 partidos. El primero lo ganaron 2/1 contra Escuela Municipal de Bariloche B. Y posteriormente al partido que debíamos jugar a las 16, no se presento uno de los equipos locales (Bariloche Vóley Club). Otra falta de consideración, teniendo equipo que no se presento es uno de los 4 que representa a la entidad que organiza la Liga y que las jugadoras de Cumbres viajaron con sus familias.

Por el lado del club Lácar, participaron las divisiones juveniles femeninas sub 16 y sub 18. Este último tuvo su partido contra Bariloche Vóley Club con el que perdieron 2 a 1.

La sub 16 se impuso en los cuatro partidos que le tocó jugar. Ante Bariloche Vóley Club A por 2 sets a 0 y ante BVC B por 2 a 1. Los siguientes encuentros fueron versus la Escuela Municipal de Vóley Bariloche “A” y “B” superando a ambos combinados por 2 a 1.

*RESULTADOS DE LA FECHA 8 Y 9*

*Primera Damas*

Estepa de Bariloche 0-3 San Patricio Bariloche (14/25, 13/25 y 24/26)

Campanario de Bariloche 2-3 Cumbres SMA (12/25, 18/25, 28/26, 25/20 y 2/15)

Cumbres SMA 3-0 Vóley Club La Giralda (25/19, 25/14 y 25/19)

Hauyra de Bariloche 1-3 Cumbres SMA (11/25, 19/25, 25/18 y 15/25)

*Damas Sub 18*

Lácar SMA 1-2 Bariloche Vóley Club “V” (15/25, 25/21 y 13/15)

CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 Bariloche Vóley Club “V” (3/25 y 11/25)

*Damas Sub 16*

Bariloche Vóley Club “A” 2-0 Bariloche Vóley Club “B” (25/18 y 25/22)

Bariloche Vóley Club “A” 0-2 Lácar SMA (18/25 y 11/25)

Escuela Municipal de Vóley Bariloche “B” 1-2 Lácar SMA (25/22, 15/25 y 10/15)

Lácar SMA 2-1 Escuela Municipal de Vóley Bariloche “A” (22/25, 25/20 y 15/11)

Cumbres SMA 2-1 Escuela Municipal de Vóley Bariloche “B” (25/10, 25/27 y 15/9)

CEF 7 de Villa la Angostura 2-1 Bariloche Vóley Club “A” (25/17 y 25/11)

CEF 7 de Villa la Angostura 2-0 Bariloche Vóley Club “B” (25/11 y 25/14)

Info: Prensa Liga de Vóley Bariloche y Club Cumbres