Podios sanmartinenses en la Calvario Race de Aluminé

El pasado domingo 7 de mayo, Aluminé fue el escenario de la carrera Ruca Choroi –Calvario – La Ruta del Puehen de la que participaron alrededor de 350 corredores de toda la región.

Esta segunda edición en la mencionada localidad, tuvo dos distancias, 12k con un desnivel +600 mts y 21k con desnivel +962 mts., partiendo desde el SAF n°1, atravesando la Reserva Natural Urbana Quilquelil, Poi Pucón y Las Horquetas.

Como ya es habitual, atletas de San Martín de los Andes estuvieron presentes, como en cada carrera de trail running que se realiza en la región. Alejandro Troncoso, Ezequiel Ferreiro, Rodrigo Ávila y Lautaro Curruhuinca representaron a San Martín de los Andes en los 12k y cada uno se trajo su galardón.

En tal sentido Ferreiro obtuvo el 2º lugar en la categoría General Masculina en un tiempo total de 00:46:46, mientras que Troncoso, lideró en la categoría Masculina 40-49 y llegó 4º en la General.

Por su parte Ávila quedó 1º en la Categoría M30-39 y 6º en la clasificación general y Curruhuinca fue 2º en la categoría hasta 29 años y 10º en la general. View this post on Instagram A post shared by Nyctrek Deportes (@nyctrekdeportes)